Массовое занятие йогой посвящено культурным связям Индии и Вьетнама

Люди принимают участие в массовом занятии йогой во Вьетнамском музее этнологии в Ханое 14 июня в рамках мероприятий, посвященных Международному дню йоги, который отмечается 21 июня. Фото: ВИА



Организаторами выступили Институт исследований Южной Азии, Западной Азии и Африки при Вьетнамской академии общественных наук, Вьетнамский музей этнологии и Посольство Индии во Вьетнаме. Сотни человек приняли участие в массовом занятии йогой, состоявшемся 14 июня в Ханое в рамках празднования Международного дня йоги, отмечаемого 21 июня. Акция способствовала укреплению культурных связей и развитию народной дипломатии между Вьетнамом и Индией.Организаторами выступили Институт исследований Южной Азии, Западной Азии и Африки при Вьетнамской академии общественных наук, Вьетнамский музей этнологии и Посольство Индии во Вьетнаме.

Выступая перед участниками, доцент, доктор Нгуен Дык Минь, вице-президент Вьетнамской академии общественных наук, подчеркнул возрастающее значение культурных обменов и народной дипломатии в укреплении взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между странами на фоне углубляющейся международной интеграции.



Он охарактеризовал йогу - бесценное нематериальное культурное наследие, берущие начало в Индии, как символ здорового образа жизни, равновесия и гармонии, преодолевший географические границы. Растущая популярность йоги во Вьетнаме свидетельствует о неизменном интересе к культурным ценностям, несущим позитивный гуманистический заряд, и отражает высокую оценку вьетнамским народом культурного наследия Индии и человечества в целом.



Нгуен Дык Минь отметил, что мероприятие стало не только возможностью популяризировать физическое здоровье, но и поводом для распространения посланий мира, дружбы, равновесия и устойчивого развития.

Доцент, доктор Нгуен Суан Чунг, директор Института исследований Южной Азии, Западной Азии и Африки, отметил, что йога стала подлинным достоянием человечества, помогая человеку обрести гармонию с природой, обществом и самим собой.



Он подчеркнул, что институт всегда рассматривает мероприятия культурного обмена как эффективный мост для укрепления взаимопонимания и важный канал народной дипломатии. По его словам, проведение мероприятия во Вьетнамском музее этнологии создало для участников значимое пространство, где они могли ощутить ценность культурной взаимосвязанности, одновременно внося вклад в развитие расширенного всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией.



Доцент, доктор Чан Хонг Хань, заместитель директора музея, отметила, что йога и музеи имеют общие цели: помогать людям лучше понимать самих себя, уважать многообразие и укреплять человеческие связи. Занятия йогой в музее способствуют более глубокому осознанию обществом взаимосвязи между культурой и природой, традицией и современностью, а также между народами.



Заместитель главы миссии Посольства Индии Бастиан Н. Чакко отметил, что в 2026 году исполняется 12 лет со дня провозглашения Организацией Объединённых Наций 21 июня Международным днём йоги. Тема нынешнего года – «Йога для здорового старения» – подчёркивает значение йоги для укрепления физического и психического здоровья, а также повышения устойчивости человека на всех этапах жизни.

Он высоко оценил активный отклик Вьетнама на проведение Международного дня йоги, отметив многочисленные мероприятия, организованные по всей стране.



