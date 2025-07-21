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Массовая отмена авиарейсов из-за воздействия тайфуна №3
В связи с воздействием тайфуна Вифа (тайфун №3) в районе Гонконга (Китай), авиагруппа Vietnam Airlines (включающая Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO) скорректировала план выполнения некоторых рейсов 21 июля с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.
В частности, Vietnam Airlines отменит следующие рейсы: VN1188, VN7188, VN7189, VN7056, VN7057 между Хошимином и Хайфоном; VN1856 и VN1857 между Хошимином и островом Кондао. 21 июля Pacific Airlines перенесёт время вылета на более раннее по следующим рейсам: BL6440, BL6441 между Хошимином и Хайфоном, чтобы обеспечить взлёт и посадку в аэропорту Катби до 12:00. Также будут отменены рейсы BL6520 и BL6521 на этом маршруте в тот же день.
22 июля все рейсы авиагруппы Vietnam Airlines из аэропорта Катби будут выполняться после 12:00.
Кроме того, из-за тайфуна Вифа, многие внутренние и международные рейсы группы Vietnam Airlines 21 и 22 июля подвергнутся цепному влиянию.
Vietnam Airlines сообщает, что график полётов может изменяться из-за непреодолимых погодных условий. Время вылета может корректироваться в зависимости от развития тайфуна. Актуальная информация будет опубликована через СМИ и отправлена на контактные данные, указанные в бронировании пассажиров.
Vietnam Airlines Group настоятельно рекомендует пассажирам пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении полёта, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Даже когда индикатор пристёгивания выключен, ремень безопасности помогает минимизировать риск при турбулентности.
Согласно прогнозу Авиационного метеорологического центра (подразделение Вьетнамской корпорации управления воздушным движением - VATM), тайфун №3 продолжит стремительно двигаться в сторону материка с максимальной силой ветра до 11 баллов и порывами до 14 баллов.
В период с 21 по 22 июля в аэропорту Нойбай ожидаются умеренные и сильные дожди с грозами, видимость может снижаться до 1,3 км, ожидаются проливные дожди на обширной территории. С 21 по 23 июля в регионах Северо-Востока, дельты Красной реки, Тханьхоа и Нгеан прогнозируются сильные и очень сильные дожди. Ожидаемое количество осадков от 200 до 350 мм, в отдельных районах - более 600 мм; предупреждается о риске осадков высокой интенсивности - более 150 мм за 3 часа.