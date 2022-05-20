Марафонец выиграл историческое золото для Вьетнама на SEA Games 31

Хоанг Нгуен Тхань вошел в историю как первый золотой медалист Вьетнама в мужском марафоне на Играх ЮВА. Фото: ВИА

Тхань вышел на соревнование, которое началось ранним утром 19 мая возле национального стадиона Мидинь в Ханое, в жесткой конкуренции с действующим чемпионом Агуса Прайого из Индонезии и Тони А-Тита Пейна из Таиланда.

Он финишировал первым после 2:25:08, быстрее Прайого, занявшего второе место, на 30 секунд.

Кроме того, он установил новый личный рекорд, побив предыдущий в 2:26:56.

27-летний бегун из южной провинции Биньфыок «утолил» жажду медалей Вьетнама за более чем 6 десятилетий в мужском марафоне.

До этого золотую медаль в женском марафоне для Вьетнама завоевала Фам Тхи Бинь на SEA Games 28 в 2013 году.

Выступая перед журналистами после соревнований, Тхань сказал, что горд, но с трудом верит, что смог победить. На последних километрах он бегал под аплодисменты местных болельщиков.

Также утром 19 мая вьетнамские спортсмены Во Суан Винь и Нгуен Тхи Тхань Фук соответственно завоевали еще 2 золота в мужской и женской 20-километровой ходьбе.

Нгуен Тхань Нгынг завоевал бронзу в мужской ходьбе на 20 км.

Имея 3 золота и 1 бронзу в последний день соревнований по легкой атлетике, вьетнамская делегация завоевала в общей сложности 22 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей в этом виде спорта, превысив поставленную цель в 15-17 золотых медалей на SEA Games 31.

SEA Games 31 на тему «За укрепление Юго-Восточной Азии» проходит в Ханое и 11 соседних провинциях и городах до 23 мая.

Игры включают 40 видов спорта и 523 мероприятия, в которых принимают участие около 10.000 человек. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.



