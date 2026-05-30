Малайзийский эксперт считает Вьетнам одной из пяти ключевых экономик АСЕАН
В беседе с корреспондентом ВИА о преимуществах Вьетнама эксперт Шан Саид отметил, что в условиях продолжающейся трансформации глобальных цепочек поставок Вьетнам всё увереннее укрепляет свои позиции в качестве одной из важнейших мировых производственных и экспортных платформ. По его словам, конкурентоспособность страны определяется не только ценовыми преимуществами, но и всё более значительными масштабами промышленности, высоким качеством реализации проектов, экспортным потенциалом и глубокой интеграцией в глобальные производственные сети.
Макроэкономические показатели Вьетнама остаются весьма привлекательными. Рост ВВП в 2025 году составил около 8%, тогда как Всемирный банк прогнозирует увеличение экономики на 6,8% в 2026 году и на 7,1% в 2027 году. При соотношении объёма торговли к ВВП на уровне почти 170% Вьетнам входит в число наиболее открытых экономик мира. Объём экспорта уже превышает 400 млрд долларов США в год, обрабатывающая промышленность обеспечивает около 25% национального выпуска, а приток прямых иностранных инвестиций продолжает ускоряться по мере того, как транснациональные корпорации диверсифицируют свои цепочки поставок за пределами Китая.
Шан Саид подчеркнул, что Вьетнам постепенно выходит за рамки своей традиционной роли дешёвой сборочной площадки. Страна уверенно продвигается вверх по промышленной цепочке создания стоимости в таких сферах, как электроника, полупроводники, машиностроение, передовое производство, логистика и цифровая инфраструктура. Планы компании Samsung по строительству предприятия по тестированию полупроводниковых микросхем стоимостью 1,5 млрд долларов США дополнительно укрепляют позиции Вьетнама как стратегического центра полупроводникового производства, сопоставимого с такими мировыми лидерами отрасли, как Samsung, Intel, Amkor и Hana Micron.
Для глобальных инвесторов Вьетнам предлагает пять устойчивых структурных преимуществ: конкурентоспособную и всё более квалифицированную рабочую силу, географическую близость к Китаю, расширяющуюся промышленную инфраструктуру, высокий уровень экспортной связанности и гибкую политику по содействию переносу международных цепочек поставок. В совокупности эти факторы делают Вьетнам одним из наиболее надёжных бенефициаров глобальной диверсификации производства и промышленной реструктуризации в АСЕАН.