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Малайзийский эксперт: Вьетнам является стратегическим звеном в реализации Видения АСЕАН–2045
В беседе с корреспондентом ВИА в Малайзии доктор Джулия отметила, что фундаментом единства АСЕАН остаются базовые принципы Договора о дружбе и сотрудничестве (TAC), включая невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и взаимное уважение. Вместе с тем, для повышения устойчивости объединению необходимо ускорить цифровую трансформацию, укрепить устойчивость цепочек поставок и расширить использование национальных валют во взаимных расчётах с целью снижения рисков, связанных с глобальной экономической и геополитической нестабильностью.
По её словам, одной из наиболее серьёзных угроз сегодня является риск нарушения мировой торговли и цепочек поставок вследствие конкуренции между крупными державами, что усиливает давление в сферах продовольственной и энергетической безопасности, а также инфляции. Для преодоления этих вызовов АСЕАН должна использовать свои преимущества как нейтральной платформы, содействовать диверсификации цепочек поставок, развитию высокотехнологичного производства и переходу к «зелёной» энергетике, тем самым привлекая долгосрочные инвестиции и укрепляя конкурентоспособность региона.
Говоря о Восточном море, доктор Джулия подчеркнула, что этот район имеет не только стратегическое значение, но и располагает значительными запасами нефти и газа, что создаёт возможности для реализации моделей совместного освоения ресурсов при наличии соответствующих механизмов. По её мнению, развитие зон совместной деятельности способно способствовать снижению напряжённости и одновременно приносить экономическую выгоду государствам региона.
Эксперт отметила, что Вьетнам пользуется высокой оценкой благодаря сочетанию устойчивого экономического роста, выгодного геостратегического положения и сбалансированной внешней политики, что способствует укреплению единства и центральной роли АСЕАН. Если Индонезия обладает преимуществом в виде масштабного внутреннего рынка, а Малайзия и Сингапур играют важную роль в региональных производственно-сбытовых цепочках, то сильной стороной Вьетнама является сочетание динамично развивающейся экономики, выгодного географического положения и высокого уровня международной интеграции, позволяющее соединять материковую и островную части Юго-Восточной Азии.
Доктор Джулия также высоко оценила последовательную позицию Вьетнама в вопросах соблюдения международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), при рассмотрении вопросов, связанных с Восточным морем. По её мнению, независимый, самостоятельный, многовекторный и диверсифицированный внешнеполитический курс Вьетнама способствует укреплению внутриблокового единства, а также развитию сотрудничества в таких областях, как оборона, цифровая экономика и развитие инфраструктурной взаимосвязанности.
По словам доктора Джулии, высокие темпы экономического роста и глубокая международная интеграция на протяжении последних лет сделали Вьетнам одной из наиболее динамичных экономик АСЕАН. Главный урок, который можно извлечь из опыта Вьетнама, заключается в успешном сочетании экономических реформ, инвестиций в инфраструктуру и образование с активной экономической дипломатией, что позволяет стране глубоко интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости, одновременно сохраняя независимость и стратегическую самостоятельность.
Видение АСЕАН–2045 предусматривает формирование более устойчивого, сплочённого сообщества с более высоким международным авторитетом. По мнению доктора Джулии, опыт развития Вьетнама и его сбалансированный подход во внешней политике способны внести значительный вклад в реализацию этого видения, одновременно укрепляя центральную роль АСЕАН и её единство в условиях продолжающихся изменений региональной и мировой обстановки.