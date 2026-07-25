Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Малайзийский эксперт: Вьетнам является стратегическим звеном в реализации Видения АСЕАН–2045

59-е Совещание министров иностранных дел АСЕАН стало не только событием, посвящённым 50-летию Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC), но и отправной точкой реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045. В условиях усиливающейся стратегической конкуренции между ведущими державами сохранение единства и центральной роли АСЕАН остаётся одним из главных вызовов для объединения.
  Доктор Джулия Рокнифард, старший преподаватель международных отношений Университета Тейлора (Малайзия), во время интервью корреспонденту ВИА в Малайзии. Фото: ВИА  
По мнению доктора Джулии Рокнифард, старшего преподавателя международных отношений Университета Тейлора (Малайзия), успешная реализация Видения АСЕАН–2045 должна опираться на три ключевых направления: соблюдение основополагающих принципов, повышение институциональной гибкости и усиление роли ведущих государств-членов. При этом Вьетнам рассматривается как одно из стратегически важных звеньев АСЕАН.

В беседе с корреспондентом ВИА в Малайзии доктор Джулия отметила, что фундаментом единства АСЕАН остаются базовые принципы Договора о дружбе и сотрудничестве (TAC), включая невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и взаимное уважение. Вместе с тем, для повышения устойчивости объединению необходимо ускорить цифровую трансформацию, укрепить устойчивость цепочек поставок и расширить использование национальных валют во взаимных расчётах с целью снижения рисков, связанных с глобальной экономической и геополитической нестабильностью.

По её словам, одной из наиболее серьёзных угроз сегодня является риск нарушения мировой торговли и цепочек поставок вследствие конкуренции между крупными державами, что усиливает давление в сферах продовольственной и энергетической безопасности, а также инфляции. Для преодоления этих вызовов АСЕАН должна использовать свои преимущества как нейтральной платформы, содействовать диверсификации цепочек поставок, развитию высокотехнологичного производства и переходу к «зелёной» энергетике, тем самым привлекая долгосрочные инвестиции и укрепляя конкурентоспособность региона.

Говоря о Восточном море, доктор Джулия подчеркнула, что этот район имеет не только стратегическое значение, но и располагает значительными запасами нефти и газа, что создаёт возможности для реализации моделей совместного освоения ресурсов при наличии соответствующих механизмов. По её мнению, развитие зон совместной деятельности способно способствовать снижению напряжённости и одновременно приносить экономическую выгоду государствам региона.

Эксперт отметила, что Вьетнам пользуется высокой оценкой благодаря сочетанию устойчивого экономического роста, выгодного геостратегического положения и сбалансированной внешней политики, что способствует укреплению единства и центральной роли АСЕАН. Если Индонезия обладает преимуществом в виде масштабного внутреннего рынка, а Малайзия и Сингапур играют важную роль в региональных производственно-сбытовых цепочках, то сильной стороной Вьетнама является сочетание динамично развивающейся экономики, выгодного географического положения и высокого уровня международной интеграции, позволяющее соединять материковую и островную части Юго-Восточной Азии.

Доктор Джулия также высоко оценила последовательную позицию Вьетнама в вопросах соблюдения международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), при рассмотрении вопросов, связанных с Восточным морем. По её мнению, независимый, самостоятельный, многовекторный и диверсифицированный внешнеполитический курс Вьетнама способствует укреплению внутриблокового единства, а также развитию сотрудничества в таких областях, как оборона, цифровая экономика и развитие инфраструктурной взаимосвязанности.

По словам доктора Джулии, высокие темпы экономического роста и глубокая международная интеграция на протяжении последних лет сделали Вьетнам одной из наиболее динамичных экономик АСЕАН. Главный урок, который можно извлечь из опыта Вьетнама, заключается в успешном сочетании экономических реформ, инвестиций в инфраструктуру и образование с активной экономической дипломатией, что позволяет стране глубоко интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости, одновременно сохраняя независимость и стратегическую самостоятельность.

Видение АСЕАН–2045 предусматривает формирование более устойчивого, сплочённого сообщества с более высоким международным авторитетом. По мнению доктора Джулии, опыт развития Вьетнама и его сбалансированный подход во внешней политике способны внести значительный вклад в реализацию этого видения, одновременно укрепляя центральную роль АСЕАН и её единство в условиях продолжающихся изменений региональной и мировой обстановки.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамская академия наук и технологий продвигает научную дипломатию в Австрийской Республике

Вьетнамская академия наук и технологий продвигает научную дипломатию в Австрийской Республике

Вьетнам развивает сотрудничество с Австрией через совместные научные исследования, подготовку высококвалифицированных кадров, повышение научного потенциала и эффективное привлечение международных ресурсов в интересах развития страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top