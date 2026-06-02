Малайзийский эксперт: Вьетнам способствует миру, стабильности и развитию АСЕАН
По словам Коллинза Чонга Йеу Кита, официальный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Таиланд совпал с 50-летием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Таиландом и состоялся после повышения двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году.
Будучи двумя крупными экономиками АСЕАН, обе страны придали визиту конкретное деловое измерение. Вьетнамско-таиландский бизнес-форум, как сообщается, собрал около 700 предприятий двух государств. Поэтому наиболее важным результатом стали не только подписанные соглашения, но и стратегический сигнал о том, что Вьетнам и Таиланд стремятся формировать более интегрированное экономическое пространство АСЕАН, укрепляя сотрудничество в области туризма, логистики, продовольственной безопасности, энергетики, зелёного роста и частных инвестиций.
Эксперт отметил, что подобный подход также способствует снижению риска чрезмерной зависимости континентальных экономик АСЕАН от внешних факторов роста.
Говоря о визите в Сингапур, Коллинз Чонг Йеу Кит подчеркнул, что большое международное внимание привлекло программное выступление Генерального секретаря, Президента государства То Лама на 23-м Диалоге Шангри-Ла.
Визит состоялся после того, как в марте 2025 года Вьетнам и Сингапур повысили отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Стороны подписали документы о сотрудничестве в сферах технологий, устойчивости цепочек поставок, образования, правового сотрудничества, государственного управления и политических отношений.
По мнению аналитика, это свидетельствует о том, что Сингапур является для Вьетнама не только инвестором, но и образцом развития, а также важным партнёром на следующем этапе модернизации страны в таких областях, как цифровое управление, передовое производство, финансы, чистая энергетика, инновационные экосистемы и модернизация цепочек поставок.
По мнению Коллинза Чонга Йеу Кита, на Диалоге Шангри-Ла послание То Лама носило более широкий характер. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам указал на три кризиса, которые происходят одновременно и взаимно усиливают друг друга: кризис международного порядка, кризис модели развития и кризис стратегического доверия.
Глава Партии и государства Вьетнам также призвал к укреплению международного права, обеспечению инклюзивного развития и расширению диалога.
Аналитик считает, что подобные заявления способствуют укреплению дипломатического голоса и международного авторитета Вьетнама. Благодаря своему выступлению на данном форуме Вьетнам подтвердил роль активного и ответственного члена АСЕАН, готового участвовать в обсуждении ключевых региональных вопросов, включая региональный порядок, морскую безопасность и роль крупных держав.
По мнению эксперта, государственный визит на Филиппины стал этапом, принёсшим наиболее заметные результаты в сфере безопасности. По этому случаю руководители двух стран приняли Совместное заявление о Расширенном стратегическом партнёрстве между Вьетнамом и Филиппинами.
Эксперт подчеркнул, что это имеет особое значение, поскольку Вьетнам в настоящее время является единственным стратегическим партнёром Филиппин в рамках АСЕАН.
Обе страны являются прибрежными государствами Восточного моря, и данный визит способствовал дальнейшему укреплению основ сотрудничества в области морской безопасности, которые уже активно формируются.
По мнению аналитика, визит также послал чёткий дипломатический сигнал о том, что Вьетнам рассматривает Филиппины не только как двустороннего партнёра, но и как важное звено в архитектуре сотрудничества и морской безопасности АСЕАН.
Давая общую оценку, Коллинз Чонг Йеу Кит отметил, что визиты Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Таиланд, Сингапур и на Филиппины внесли значительный вклад в укрепление мира, стабильности и развития АСЕАН по многим направлениям.