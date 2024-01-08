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Максимально использовать экспортное пространство и преимущества от соглашений о свободной торговле
В частности, министерство будет содействовать созданию и проведению концентрированных и масштабных мероприятий по продвижению торговли с подключением регионов и секторов на целевых рынках. При этом продвижение торговли будет сочетаться с продвижением инвестиций, культуры и туризма, отметил министр.
По его словам, наряду с эффективной реализацией мероприятий по брендингу путем чествования продуктов, признанных вьетнамской национальной программой товарных знаков, министерство будет укреплять потенциал продвижения торговли параллельно с созданием и развитием товарных знаков на трех уровнях - национальном, отраслевом и уровне продуктов в связи с географическими указаниями.
В то же время министерство будет предоставлять рыночную информацию и проводить тренинги по повышению потенциала для местных органов власти, торговых ассоциаций, предприятий и кооперативов, используя цифровые платформы, заявил министр Нгуен Хонг Зиен.
По словам министра, Вьетнам входит в число 20 ведущих экономик с самыми большими масштабами торговли в мире, что сопровождается ростом числа случаев расследования и применения средств защиты торговли на внешних рынках, которые по состоянию на декабрь 2023 года составили 240 случаев на 24 рынках.
Чтобы ослабить негативное влияние этих случаев, министр Нгуен Хонг Зиен посоветовал компаниям диверсифицировать свои экспортные рынки и продукты, а также тщательно изучить законы и правила, касающиеся средств защиты торговли на зарубежных рынках.
Кроме того, отечественные компании должны повысить свою конкурентоспособность за счет улучшения качества продукции и увеличения добавленной стоимости своих товаров, сказал он.
В 2024 году, наряду с оптимизацией действующих ЗСТ, завершение переговоров о заключении новых сделок с новыми рынками, такими как Израиль и ОАЭ, откроет для Вьетнама новые возможности для торговли, инвестиций и экспорта, сказал министр Нгуен Хонг Зиен, добавив, что улучшение отношений с крупными партнерами, такими как Китай, США и ЕС, а также усилия по улучшению инвестиционного климата Вьетнама, как ожидается, также приведут к новым возможностям для страны увеличить производство и экспортные мощности.