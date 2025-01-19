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Макроэкономика и инфраструктура – рычаги для рынка недвижимости в 2025 году
По мнению Нгуен Чи Тханя, вице-президента Вьетнамской ассоциации риэлторов (VARS), рынок недвижимости Вьетнама вступает в период интенсивных изменений. Благодаря новым законодательным инициативам, усилиям правительства и положительным экономическим и финансовым факторам 2024 год создал основу для мощного восстановления отрасли в 2025 году.
Эксперт VIS Rating Зыонг Дык Хиеу ожидает, что ускорение юридических процедур поможет улучшить продажи и создать стабильный денежный поток для предприятий недвижимости, минимизируя финансовые риски для инвесторов. Таким образом, в 2025 году способность сектора недвижимости погашать долги улучшится.
Еще одним позитивным сигналом является рост прямых иностранных инвестиций (FDI), который наблюдается в 2024 году и, по прогнозам, продолжится в 2025 году.
Общий объем зарегистрированных новых инвестиций в иностранные прямые инвестиции (FDI) в сектор недвижимости составил 3,72 миллиарда долларов, что эквивалентно 18,8% от общего объема всех зарегистрированных новых инвестиций. Общий объем FDI, осуществленный во Вьетнаме в 2024 году, составил 25,35 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем в 2023 году, из которых 1,84 миллиарда долларов пришли в сектор недвижимости, увеличившись на 60%.
Кроме макроэкономических факторов, инфраструктура рассматривается как ключевой рычаг для рынка недвижимости в 2025 году. Правительство активно инвестирует в крупные инфраструктурные проекты, что создает стимул для роста и повышает конкурентоспособность рынка недвижимости.