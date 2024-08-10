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Магазин подарил 10.000 аозай нуждающимся женщинам

Магазин аозай на улице Данг Ван Би в городе Тхудык в Хошимине за последние два года передал в дар более 10 000 аозай (длинных платьев) нуждающимся женщинам и девушкам.

 

Аозай - это традиционный наряд, который подчеркивает красоту вьетнамских женщин. Однако не каждая женщина может позволить себе купить его. Желая помочь обездоленным женщинам и распространить ценность традиционного платья, Доан Тхи Нгует открыла магазин аозай «ноль донг» в Международный день (8 марта) 2022 года.

Магазин получает от доноров бывшие в употреблении аозай, обновляет их, а затем предлагает нуждающимся женщинам и девушкам по всей стране.
Рассказывая о создании магазина аозай «ноль донг», Доан Тхи Нгует сказала, что, когда она была владелицей магазина, специализирующегося на изготовлении аозай, она встретила клиентку - девочку с ослабленным зрением.

"Когда девочка примерила сшитый мной аозай, я увидела счастье на ее лице", - сказала она.

В тот момент она поняла, что работа, которую она делает, может приносить радость другим, добавила она.

Поэтому Доан Тхи Нгует начала делать аозай для детей-инвалидов. Она связалась со школами для учеников с ограниченными возможностями, чтобы узнать о необходимости создания подходящих платьев для них.

Младшая сестра Нгует Доан Тхи Чук Линь работает вместе с ней в магазине.

Получив от доноров бывшую в употреблении одежду, они ремонтируют, стирают, классифицируют ее и предлагают малообеспеченным покупателям, например продавцам лотерейных билетов или посудомойкам.

Тхуи Зунг, жительница района Чыонг Тхо города Тхудык, сказала, что, несмотря на то, что в магазине «ноль донг», она чувствует тепло и признательность, когда приходит в магазин.

Все аозай в магазине выглядят новыми и красивыми, сказала Тхуи Зунг, добавив, что владельцы магазина дают покупателям советы, какой из них подходит каждому клиенту.

Доан Тхи Нгует говорит, что каждый комплект аозай, присланный в магазин, тщательно упакован и снабжен подробной информацией, которая передает любовь и признательность отправителя.

Она была тронута тем, что в магазин приходят пожилые пары и дарят свои свадебные платья, которые бережно хранились годами.

Дизайнер интерьера предложил магазину полки и шкафы для демонстрации красивых традиционных платьев.

По словам Доан Тхи Нгуета, успех магазина аозай «Ноль донг» принадлежит не ей и ее сестре, а всем, кто сделал пожертвования в пользу магазина.

ИЖВ/ВИА

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