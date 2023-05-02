Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Мавзолей президента Хо Ши Мина принимает более 52.000 посетителей во время праздника

52.250 посетителей, в том числе 2.900 иностранцев, пришли почтить память президента Хо Ши Мина, великого лидера Вьетнама, в его Мавзолее в Ханое в течение трех праздничных дней с 29 апреля по 1 мая. По сообщению Правления мавзолея, во время праздников, включая День памяти королей Хунг, День национального воссоединения и Первомай, офицеры, солдаты и работники Правления Мавзолея тесно сотрудничали, чтобы обеспечить безопасность и порядок на месте, оставив хорошие впечатления среди посетителей.

Чтобы удовлетворить спрос посетителей, Правление приняло решение увеличить время работы Мавзолея 30 апреля и 1 мая.

Президент Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 года в общине Кимлиен уезда Намдан провинции Нгеан. Всю свою жизнь он посвятил делу национального освобождения, при этом неустанно стремясь к миру и прогрессу во всем мире.

Он возглавил борьбу за национальную независимость и в 1945 году основал Демократическую Республику Вьетнам, ныне Социалистическую Республику Вьетнам. Президент скончался в 1969 году.

ИЖВ/ВИА

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