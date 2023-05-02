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Мавзолей президента Хо Ши Мина принимает более 52.000 посетителей во время праздника
Чтобы удовлетворить спрос посетителей, Правление приняло решение увеличить время работы Мавзолея 30 апреля и 1 мая.
Президент Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 года в общине Кимлиен уезда Намдан провинции Нгеан. Всю свою жизнь он посвятил делу национального освобождения, при этом неустанно стремясь к миру и прогрессу во всем мире.
Он возглавил борьбу за национальную независимость и в 1945 году основал Демократическую Республику Вьетнам, ныне Социалистическую Республику Вьетнам. Президент скончался в 1969 году.