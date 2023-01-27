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Люди массово возвращаются в Хошимин после Тэт
Тэт - крупнейший традиционный вьетнамский праздник в году, и большинство людей возвращаются в свой родной город для воссоединения семьи по этому случаю, что приводит к массовому «бегству» из больших городов в начале праздника и возвращению в конце праздника.
Представитель автовокзала Mien Dong, крупнейшего автовокзала города, сообщил, что 26 января вокзал принял около 40.000 пассажиров.
Несмотря на большое количество путешественников, благодаря эффективным мерам, принятым местными властями, пробок в аэропорту, а также на автобусных и железнодорожных вокзалах не было.
Старший подполковник Нгуен Чонг Шон, заместитель директора Управления дорожно-железнодорожной дорожной милиции Департамента общественной безопасности Хошимина, заявил, что силы дорожной милиции города продолжат мобилизовывать 100% личного состава и координировать свои действия с соответствующими силами для обеспечения плавное и безопасное движение транспорта.
Хошимин - крупнейший экономический центр на юге Вьетнама. По оценкам, в 2022 году экономика города вырастет на 9,03%, превысив установленный целевой показатель в 6-6,5%. В 2023 году он нацелен на достижение экономического роста в пределах 7,5%-8%.