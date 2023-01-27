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НОВОСТИ

Люди массово возвращаются в Хошимин после Тэт

В последний день недельного праздника Лунного Нового года (Тэт) с 20 по 26 января люди массово возвращались в Хошимин, все местные автобусные и железнодорожные станции были заполнены толпами В последний день недельного праздника Лунного Нового года (Тэт) с 20 по 26 января люди массово возвращались в Хошимин, все местные автобусные и железнодорожные станции были заполнены толпами, а международный аэропорт Таншоннят обслужил 913 рейсов и 144.871 пассажир, рекордное дневное количество с начала праздника.

Тэт - крупнейший традиционный вьетнамский праздник в году, и большинство людей возвращаются в свой родной город для воссоединения семьи по этому случаю, что приводит к массовому «бегству» из больших городов в начале праздника и возвращению в конце праздника.

Представитель автовокзала Mien Dong, крупнейшего автовокзала города, сообщил, что 26 января вокзал принял около 40.000 пассажиров.

Несмотря на большое количество путешественников, благодаря эффективным мерам, принятым местными властями, пробок в аэропорту, а также на автобусных и железнодорожных вокзалах не было.

Старший подполковник Нгуен Чонг Шон, заместитель директора Управления дорожно-железнодорожной дорожной милиции Департамента общественной безопасности Хошимина, заявил, что силы дорожной милиции города продолжат мобилизовывать 100% личного состава и координировать свои действия с соответствующими силами для обеспечения плавное и безопасное движение транспорта.

Хошимин - крупнейший экономический центр на юге Вьетнама. По оценкам, в 2022 году экономика города вырастет на 9,03%, превысив установленный целевой показатель в 6-6,5%. В 2023 году он нацелен на достижение экономического роста в пределах 7,5%-8%.

ВИА/ИЖВ

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