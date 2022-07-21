Лос-Анджелес хочет запустить прямые рейсы в Хошимин

Представитель аэропорта Лос-Анджелес (LAX) сообщил, что город Хошимин представляет перспективный рынок. LAX желает установить связи и начать прямые рейсы в Хошимин.

19 июля по американскому времени делегация города Хошимина во главе с членом ЦК, заместителем секретаря парткома и председателем народного комитета Хошимина Фан Ван Маем провела рабочую встречу с фондовой биржей NASDAQ в Нью-Йорке.

NASDAQ является второй крупнейшей фондовой биржей в США после Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE. Ее объем транзакций составляет 200 тыс. акций в день. На NASDAQ котируются акции 4.000 компаний с общей капитализацией 15-17 трлн. долл. США. Клиентами биржи является более 10.000 предприятий.

Председатель народного комитета Хошимина выразил радость возможности посетить NASDAQ и увидеть оживленную деятельность биржи. Он сообщил, что город Хошимин хочет стать международным финансовым центром, предоставляющим широкий перечень финансовых услуг и способным глубоко интегрироваться в мировой рынок. Он надеялся, что благодаря опыту и пониманию американской фондовой биржи и глобальных бирж специалисты NASDAQ помогут Хошимину в реализации этой цели. Он также желает, чтобы акции хошиминских компаний скоро будут котироваться на NASDAQ.

После этого делегация Хошимина отправилась в город Лос-Анджелес и провела рабочую встречу с руководством аэропорта Лос-Анджелес. В настоящее время LAX - один из самых оживленных аэропортов в мире. Во время встречи стороны обменялись опытом в управлении, применении информационных технологий в предоставлении услуг, осуществлении грузовых авиаперевозок и др. Хошимин надеется на дальнейшее сотрудничество с LAX, прежде всего в открытии прямых рейсов из города в Лос-Анджелес.