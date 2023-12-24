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Логистика Вьетнама повышает конкурентоспособность, чтобы поймать возможности
Реализация решений № 200/QD-TTg и 221/QD-TTg премьер-министра об утверждении плана действий по повышению конкурентоспособности и развитию логистических услуг во Вьетнаме с видением до 2045 г. в дополнение к поддержке со стороны государственных управленческих агентств предприятия, предоставляющих логистические услуги, постепенно трансформируется, чтобы использовать возможности в 2024 г. и в последующие годы.
Чан Тхань Кхай - заместитель директора Департамента импорта и экспорта (Министерство промышленности и торговли) сказал, что в 2023 году развитие логистических услуг во Вьетнаме улучшилось, в частности, нормативно-правовая база в области логистических услуг.
В то же время правительство, министерства и секторы уделяют особое внимание инвестициям в развитие транспортных терминалов, услугам по доставке и приему грузов для импортной и экспортной деятельности, которые были модернизированы и расширены. В частности, новые и расширенные автомагистрали, аэропорты, терминалы и логистические центры способствуют увеличению пропускной способности при обработке грузов, обеспечивая скорость и удобство.
Однако, по словам Чан Тхань Кхая, вьетнамские логистические предприятия - это в основном малые предприятия, ограниченные как капиталом, так и человеческими ресурсами, а также международным опытом работы; нет никакой связи между логистической цепочкой поставок, предприятиями, предоставляющими логистические услуги и импортно-экспортными предприятиями.
Тем не менее, по сравнению с иностранными предприятиями, вьетнамские предприятия в настоящее время владеют рядом объектов инфраструктуры и активами, обслуживающими логистические операции, и в то же время имеют преимущество в понимании деловой практики и местных клиентов.
В условиях рынка конкуренция за получение заказов становится все более жесткой, предприятия, предоставлющие логистические услуги, сталкиваются с необходимостью инноваций. Кроме того, сейчас глобальные логистические предприятия при аутсорсинге услуг требуют соблюдения стандартов выбросов, требующих от логистических предприятий проактивного инвестирования, трансформации производственных и бизнес-моделей в направлении «экологизации», повышения конкурентоспособности, обеспечения устойчивого развития.
В 2023 году, согласно рейтингу Всемирного банка, индекс эффективности логистики Вьетнама (LPI) занял 43-е место из 139 стран, значительно улучшившись по сравнению с 53-м местом в 2010 году. В регионе Вьетнам входит в топ-5 мест вместе с Филиппинами и уступает Сингапуру, Малайзии, Таиланду.
В настоящее время Вьетнам входит в топ-10/50 развивающихся логистических рынков мира согласно рейтингу развивающихся рынков поставщиков транспортных и логистических услуг. Среди них по возможностям международной логистики Вьетнам занимает 4-е место в мире и считается страной с ведущим потенциалом развития логистики в Юго-Восточной Азии. Однако логистическая отрасль по всей стране по-прежнему имеет множество ограничений, на самом деле несоизмеримых с условиями и потенциалом развития.
Министерство промышленности и торговли заявило, что оно предложило свою роль в координации с министерствами, секторами и населенными пунктами в реализации функций и задач государственного управления логистическими услугами. Министерство также рекомендовало и представило правительству для утверждения резолюцию № 163/NQ-CP о содействии синхронной реализации задач и решений, главным образом, для повышения конкурентоспособности и развития логистических услуг во Вьетнаме.
Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг подтвердила, что оно будет координировать свои действия с соответствующими министерствами и секторами, чтобы продолжать полностью обобщать рекомендации и предложения местных ассоциаций и предприятий, предоставляющих внутренние и международные логистические услуги, отчитываться перед правительством, премьер-министром для рассмотрения возможностей внесения поправок, дополнений, доработки механизмов, политики и нормативных актов закона, создать благоприятные правовые коридоры для того, чтобы сектор логистических услуг продолжал внедрять инновации и развиваться быстро и устойчиво.