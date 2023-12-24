Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Логистика Вьетнама повышает конкурентоспособность, чтобы поймать возможности

Логистика Вьетнама повышает конкурентоспособность, чтобы поймать возможности Предприятия Вьетнама, предоставляющие логистические услуги активно повышают производительность, качество услуг и конкурентоспособность в условиях, так как 2023 год постепенно подходит к концу и сопряжен со многими трудностями, вызванными нестабильностью в мировой экономике.

Реализация решений № 200/QD-TTg и 221/QD-TTg премьер-министра об утверждении плана действий по повышению конкурентоспособности и развитию логистических услуг во Вьетнаме с видением до 2045 г. в дополнение к поддержке со стороны государственных управленческих агентств предприятия, предоставляющих логистические услуги, постепенно трансформируется, чтобы использовать возможности в 2024 г. и в последующие годы.

Чан Тхань Кхай - заместитель директора Департамента импорта и экспорта (Министерство промышленности и торговли) сказал, что в 2023 году развитие логистических услуг во Вьетнаме улучшилось, в частности, нормативно-правовая база в области логистических услуг.
В то же время правительство, министерства и секторы уделяют особое внимание инвестициям в развитие транспортных терминалов, услугам по доставке и приему грузов для импортной и экспортной деятельности, которые были модернизированы и расширены. В частности, новые и расширенные автомагистрали, аэропорты, терминалы и логистические центры способствуют увеличению пропускной способности при обработке грузов, обеспечивая скорость и удобство.
Однако, по словам Чан Тхань Кхая, вьетнамские логистические предприятия - это в основном малые предприятия, ограниченные как капиталом, так и человеческими ресурсами, а также международным опытом работы; нет никакой связи между логистической цепочкой поставок, предприятиями, предоставляющими логистические услуги и импортно-экспортными предприятиями.

Тем не менее, по сравнению с иностранными предприятиями, вьетнамские предприятия в настоящее время владеют рядом объектов инфраструктуры и активами, обслуживающими логистические операции, и в то же время имеют преимущество в понимании деловой практики и местных клиентов.

В условиях рынка конкуренция за получение заказов становится все более жесткой, предприятия, предоставлющие логистические услуги, сталкиваются с необходимостью инноваций. Кроме того, сейчас глобальные логистические предприятия при аутсорсинге услуг требуют соблюдения стандартов выбросов, требующих от логистических предприятий проактивного инвестирования, трансформации производственных и бизнес-моделей в направлении «экологизации», повышения конкурентоспособности, обеспечения устойчивого развития.

В 2023 году, согласно рейтингу Всемирного банка, индекс эффективности логистики Вьетнама (LPI) занял 43-е место из 139 стран, значительно улучшившись по сравнению с 53-м местом в 2010 году. В регионе Вьетнам входит в топ-5 мест вместе с Филиппинами и уступает Сингапуру, Малайзии, Таиланду.

В настоящее время Вьетнам входит в топ-10/50 развивающихся логистических рынков мира согласно рейтингу развивающихся рынков поставщиков транспортных и логистических услуг. Среди них по возможностям международной логистики Вьетнам занимает 4-е место в мире и считается страной с ведущим потенциалом развития логистики в Юго-Восточной Азии. Однако логистическая отрасль по всей стране по-прежнему имеет множество ограничений, на самом деле несоизмеримых с условиями и потенциалом развития.

Министерство промышленности и торговли заявило, что оно  предложило свою роль в  координации с министерствами, секторами и населенными пунктами в реализации функций и задач государственного управления логистическими услугами. Министерство также рекомендовало и представило правительству для утверждения резолюцию № 163/NQ-CP о содействии синхронной реализации задач и решений, главным образом, для повышения конкурентоспособности и развития логистических услуг во Вьетнаме.

Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг подтвердила, что оно будет координировать свои действия с соответствующими министерствами и секторами, чтобы продолжать полностью обобщать рекомендации и предложения местных ассоциаций и предприятий, предоставляющих внутренние и международные логистические услуги, отчитываться перед правительством, премьер-министром для  рассмотрения возможностей внесения поправок, дополнений, доработки механизмов, политики и нормативных актов закона, создать благоприятные правовые коридоры для того, чтобы сектор логистических услуг продолжал внедрять инновации и развиваться быстро и устойчиво.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Стоимость экспортируемой сельскохозяйственной продукции увеличилась за счет зеленого производства

Стоимость экспортируемой сельскохозяйственной продукции увеличилась за счет зеленого производства

В 2023 году экспорт сельскохозяйственной, лесного и рыбной продукции Вьетнама может достичь 54 миллиардов долларов США. Вьетнам по-прежнему имеет много возможностей и потенциал для экспорта этой продукции благодаря усилиям по диверсификации рынка.
ПОДРОБНЕЕ

Top