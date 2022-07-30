Лишон превращает туризм в передовой сектор экономики. Фото: ВИА

По сравнению с зеленым раем посреди моря с первозданной красотой и уникальными отпечатками традиций и истории, островной уезд Лишон (Куангнгай) - родной город феодального героического отряда Хоангша, в прошлом всегда был привлекательным местом для туристов.

Репортер ВИА побеседовал с г-ном Данг Тан Тхань, заместителем председателя Народного комитета района Лишон, о потенциале и преимуществах развития туризма Лишон .

По словам г-на Данг Тан Тханя, Лишон является прифронтовым островом Отечества и занимает важное место с точки зрения национальной обороны и безопасности. В последние годы, наряду с продвижением преимуществ и возможностей для экономического развития, Лишон уделяет первоочередное внимание многим ресурсам для создания инфраструктуры, ключевых объектов, направленных на обеспечение средств к существованию людей, содействие социально-экономическому развитию.

Структура экономики островного района смещается в сторону устойчивого развития, увеличивается доля торговли – сферы услуг, в которой туристические услуги получили прорывное развитие, став ключевым сектором экономики Лишон.

В соответствии с этой ориентацией план района в ближайшее время изменит структуру экономики, сосредоточив внимание на прорыве, при чем 60% экономической структуры будет приходиться на развитие туризма и услуг; 30-35% - на сельское хозяйство, а остальное – на промышленность и ремесла. В ближайшем будущем район сосредоточится на завершении планирования островного района Лишон, на основе которого он привлечет инвестиции, а также сосредоточит ресурсы для быстрого прорыва в следующие 5 лет.

Обладая характеристиками островного района с долгой историей и вкладом в революцию, он является родиной героического отряда Хоангша с феодального времени, несущей священную миссию по сохранению каждого сантиметра священного моря страны, с множеством живописных мест и традиционных фестивалей. Лишон фокусируется на использовании преимуществ для развития туризма, считая это одним из ключевых направлений местного развития.

Соответственно, район фокусируется на сохранении, сохранении и продвижении ценностей реликвий в районе, связанных с давней традицией эксплуатации моря в Лишоне, сохранении и продвижении продуктов духовного туризма, исторических и живописных мест, которые получили признание на национальном уровне; усилении охраны окружающей среды, строительстве заводов по переработке промышленных, сельскохозяйственных, строительных отходов...

С годами коммерческая и сервисная деятельность Лишон развивалась благодаря встроенной инфраструктуре, такой как строительство нового центрального рынка; развитие услуг по проживанию в семье, услуг общественного питания, размещения, ресторанов, богатых и разнообразных транспортных средств, разумных цен, чтобы лучше удовлетворять потребности жителей и гостей.