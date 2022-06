Литературные произведения для детей отмечены наградами

Церемония награждения состоялась в честь Международного дня защиты детей (1 июня) в Ханое.

Победителями стали: Co Ban La Co Ban («Базовый есть базовый»), Biet Doi Tham Tu («Детективная команда»), Emma Tham Hoa («Эмма-катастрофа»), Du Dua Tren Ngon Cay Bang («Качаться на ветке индийского миндаля») и сборник коротких рассказов с картинками Chiec Dep That Lac («Потерянная сандалия»).

Ежегодная некоммерческая премия была учреждена в 2020 году для награждения лучших работ детей и для детей.

Название премии «Сверчок» взято у главного героя De Men Phieu Luu Ky («Дневник приключения сверчка») То Хоаи, одной из самых известных вьетнамских детских книг.

Награды включают один главный приз под названием Hiep Si De Men («Рыцарь-сверчок») и 5 других под названием Khat Vong De Men («Желание сверчка»).

Премия Hiep Si De Men в этом году не присуждалась. Среди 90 работ были стихи, анимационные фильмы, романы, короткие и длинные рассказы.

«Все работы, вошедшие в шорт-лист, заслуживают признания и прославления», — сказал Нго Ван Жа, доктор литературных наук, один из членов жюри.

«Произведения представляют собой легкие для чтения рассказы, написанные исключительно для детей и отражающие детскую точку зрения. Они также заставляют задуматься взрослых читателей».

Удостоенный наград длинный рассказ Co Ban La Co Ban написан Фам Хи Тхонгом, который придумал рассказ в дни домашнего дистанцирования из-за эпидемии.

Нгуен Хоанг Зиеу Тху получила награду за Du Dua Tren Ngon Cay Bang. Она опытный редактор и только начала писать. В прошлом году ее первая работа попала в шорт-лист премии De Men Awards.

Бельгийская писательница Джеральда Де Вос и шведская иллюстратор София Холт стали первыми иностранными победителями со своей двуязычной иллюстрированной книгой Chiec Dep That Lac. Они живут и работают во Вьетнаме. Книга была переведена на вьетнамский язык Ким Нгок и опубликована издательством Kim Dong.

Автором двух длинных рассказов Biet Doi Tham Tu (Детективная команда) и Emma Tham Hoa (Эмма-катастрофа) является Куен Гавойе. Она эксперт по наследию, живущая во Франции. Действие рассказов происходит во Франции, но автор умеет популяризировать вьетнамскую культуру.

Куен Гавойе сказала: «Я написала эти две работы с желанием подарить детям приятное и счастливое время за чтением. С помощью остроумных и забавных историй я хотела бы помочь им реализовать свои мечты и обогатить свои знания о повседневной жизни».

Ее книги завоевали любовь широкого круга читателей, что является большим вдохновением для других авторов на создание качественных и ценных произведений для детей.

Между тем, бельгийская писательница Джеральда и шведская иллюстратор София Холт заявили, что они были «очень счастливы» и это была «большая честь» получить награду.

София, которая говорила из Швеции, сказала, что все иллюстрации в книге были нарисованы на основе ее опыта и увлечения прекрасной страной Вьетнам.

Сборник коротких рассказов принес 9-летней Нгуен Ву Ан Банг награду. Ан Банг стала самым молодым лауреатом премии.

«Дети в настоящее время талантливы», — сказал Чан Данг Кхоа, вице-президент Ассоциации писателей Вьетнама и председатель жюри.