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НОВОСТИ

Линия метро Ньон-вокзал Ханой начнет коммерческую эксплуатацию на этой неделе

8,5-километровый надземный участок линии метро Ньон-вокзал Ханой, проходящий от Ньон до Каузай, будет открыт для коммерческой эксплуатации 9 августа.

 

План получил одобрение Государственного экзаменационного совета (ГЭС).

Это важное событие, знаменующее новую веху в развитии системы общественного транспорта Ханоя, заявили в Правлении городских железных дорог Ханоя (MRB).

Оно будет способствовать празднованию 70-й годовщины освобождения столицы (10 октября 1954 года - 2024 год).

Народные комитеты районов Бактылием, Намтылием, Каузай, Бадинь и Донгда совместно с дорожной полицией будут сотрудничать с дорожной полицией, чтобы поддерживать экологическую чистоту и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Успех линии метро создаст уверенность для инвесторов в потенциале развития транспортной инфраструктуры. Он также является свидетельством неустанных усилий муниципальной партии и власти по созданию современной транспортной инфраструктуры, улучшающей качество жизни населения, считают в MRB.

2 августа ГЭС провел инспекцию на месте и оценил участок, заявив, что он соответствует проекту и требованиям. В ходе пробной эксплуатации были проверены технические условия и процедуры, связанные с предотвращением пожаров, охраной окружающей среды и безопасностью, которые были утверждены государственными органами. С момента реализации проекта ГЭС организовал 21 проверку качества, строительной документации и элементов, из которых шесть были проведены с начала этого года.

ГЭС установил, что надземный участок линии метро «Станция Ньон- вокзал Ханой» соответствует нормам для коммерческой эксплуатации.

Он отметил, что до того, как проект будет открыт для общественного пользования, инвестору необходимо запросить у подрядчиков и связанных с ними сторон проверку всех систем и вспомогательного оборудования, обслуживающего эксплуатацию.

Проект метро Ньон- вокзал Ханой имеет общую протяженность 12,5 км от Ньон в районе Намтылием через улицу Кимма до Ханойского железнодорожного вокзала в районе Донгда. Строительство началось в 2010 году и обошлось в 34,8 триллиона донгов (почти 1,37 миллиарда долларов США).

Линия проходит через восемь надземных и четыре подземных станции.
После официального ввода в эксплуатацию она станет современным, безопасным, быстрым и экологически чистым видом общественного транспорта.
Маршрут поможет людям экономить время и расходы на поездки, одновременно соединяя городские районы и создавая благоприятные условия для экологичного и устойчивого социально-экономического развития.

ВИА/ИЖВ

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