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НОВОСТИ

Линия метро Ньон- вокзал Ханой начинает коммерческую эксплуатацию

8 августа началась коммерческая эксплуатация 8,5-километрового надземного участка линии метро Ньон-вокзал Ханой, который проходит от станции Ньон до станции Каузай. В течение первых 15 дней коммерческой эксплуатации всем пассажирам будут предложены бесплатные поездки.

После этого стандартный месячный тариф составит 200 000 донгов (8 долларов США). Студентам и промышленным работникам будет предоставлена скидка в размере 50%.

Стоимость билета для групп из 30 и более человек составит 140 000 донгов. Стоимость билетов на одну поездку составит 24 000 донгов, что позволит совершать неограниченное количество поездок в течение дня.

Стоимость билетов на проезд между станциями будет варьироваться от 8 000 до 12 000 донгов. Дневной абонемент с неограниченным количеством поездок стоит 24 000 донгов. Между тем, бесплатные поездки по-прежнему предоставляются детям до шести лет, ветераны войны и пожилым людям старше 60 лет.

В течение первых трех месяцев время открытия будет в 5:30 утра, а время закрытия - в 10:00 вечера, поезд будет отправляться каждые 10 минут.

Ожидается, что линия метро Ньон - вокзал Ханой, которая проходит от окраины Ханоя до центра города, поможет уменьшить пробки на дорогах и нагрузку на автобусы, курсирующие по тому же маршруту.

Ханойский центр организации дорожного движения и эксплуатации завершил разработку плана по улучшению связи между линией метро и автобусами. Вдоль линии метро расположено 36 автобусных маршрутов, две транзитные станции и 32 автобусные остановки, в том числе шесть на маршруте Каузай- Ньон и 16 на маршруте Ньон - Каузай.

Протяженность линии метро составляет 12,5 км, из них надземный участок - 8,5 км, а подземный - 4 км.

Проект метро начался в 2009 году и должен был быть завершен в 2015 году, но после задержек и неудач ожидается, что он будет завершен в 2027 году.

ВИА/ИЖВ

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