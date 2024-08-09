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Линия метро Ньон- вокзал Ханой начинает коммерческую эксплуатацию
После этого стандартный месячный тариф составит 200 000 донгов (8 долларов США). Студентам и промышленным работникам будет предоставлена скидка в размере 50%.
Стоимость билета для групп из 30 и более человек составит 140 000 донгов. Стоимость билетов на одну поездку составит 24 000 донгов, что позволит совершать неограниченное количество поездок в течение дня.
Стоимость билетов на проезд между станциями будет варьироваться от 8 000 до 12 000 донгов. Дневной абонемент с неограниченным количеством поездок стоит 24 000 донгов. Между тем, бесплатные поездки по-прежнему предоставляются детям до шести лет, ветераны войны и пожилым людям старше 60 лет.
В течение первых трех месяцев время открытия будет в 5:30 утра, а время закрытия - в 10:00 вечера, поезд будет отправляться каждые 10 минут.
Ожидается, что линия метро Ньон - вокзал Ханой, которая проходит от окраины Ханоя до центра города, поможет уменьшить пробки на дорогах и нагрузку на автобусы, курсирующие по тому же маршруту.
Ханойский центр организации дорожного движения и эксплуатации завершил разработку плана по улучшению связи между линией метро и автобусами. Вдоль линии метро расположено 36 автобусных маршрутов, две транзитные станции и 32 автобусные остановки, в том числе шесть на маршруте Каузай- Ньон и 16 на маршруте Ньон - Каузай.
Протяженность линии метро составляет 12,5 км, из них надземный участок - 8,5 км, а подземный - 4 км.
Проект метро начался в 2009 году и должен был быть завершен в 2015 году, но после задержек и неудач ожидается, что он будет завершен в 2027 году.