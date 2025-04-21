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Ликвидация более 200 тысяч временных и ветхих домов по всей стране
Таким образом, по программе, инициированной Правительством, остаётся ликвидировать ещё 34,7 тысячи временных и ветхих домов, принадлежащих бедным и почти бедным домохозяйствам.
В рамках Движения за ликвидацию временного и ветхих домов по всей стране в 2025 году, инициированного Премьер-министром, провинции и города на всей территории страны демонстрируют высокую решимость и прилагают большие усилия для выполнения поставленной цели - полностью устранить временный и ветхий дом в течение 2025 года.
В честь 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны, город Хошимин завершил оказание финансовой помощи на ремонт 323 домов для бедных, почти бедных домохозяйств и домохозяйств в трудных обстоятельствах. Общая сумма поддержки составила более 25,3 миллиарда донгов.
В провинции Дакнонг построено почти 1 400 новых домов и отремонтировано около 400. Общий объём затрат на строительство и ремонт составил почти 120 миллиардов донгов.
Вместе со всей страной провинция Дакнонг активно реализует ряд мер для полной ликвидации временного и ветхого дома до 31 декабря 2025 года.