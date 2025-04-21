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НОВОСТИ

Ликвидация более 200 тысяч временных и ветхих домов по всей стране

По информации Министерства по делам национальностей и религий от 20 апреля, по состоянию на 18 апреля по всей стране была оказана поддержка в ликвидации 201 651 временного и ветхого дома. Из них было построено 105 968 домов и начато строительство а 95 683 новых домов. В частности, оказана поддержка в строительстве и ремонте жилья для людей, имеющих заслуги перед революцией - 24 151 дом (построено 9 676, начато строительство 14 475); в рамках двух национальных целевых программ - 58 356 домов (построено 39 669, начато строительство 15 687); в рамках программы ликвидации временного и ветхого жилья - 119 144 дома (построено 56 623, начато строительство 62 521).

Таким образом, по программе, инициированной Правительством, остаётся ликвидировать ещё 34,7 тысячи временных и ветхих домов, принадлежащих бедным и почти бедным домохозяйствам.

В рамках Движения за ликвидацию временного и ветхих домов по всей стране в 2025 году, инициированного Премьер-министром, провинции и города на всей территории страны демонстрируют высокую решимость и прилагают большие усилия для выполнения поставленной цели - полностью устранить временный и ветхий дом в течение 2025 года.

В честь 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны, город Хошимин завершил оказание финансовой помощи на ремонт 323 домов для бедных, почти бедных домохозяйств и домохозяйств в трудных обстоятельствах. Общая сумма поддержки составила более 25,3 миллиарда донгов.

В провинции Дакнонг построено почти 1 400 новых домов и отремонтировано около 400. Общий объём затрат на строительство и ремонт составил почти 120 миллиардов донгов.

Вместе со всей страной провинция Дакнонг активно реализует ряд мер для полной ликвидации временного и ветхого дома до 31 декабря 2025 года.

ВИА/ИЖВ

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