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Лидер южноафриканской партии впечатлен достижениями Вьетнама
В беседе с Вьетнамским информационным агентством (ВИА) в Претории Мапайла подчеркнул, что Вьетнам одержал победу в борьбе за независимость, положив конец всем формам эксплуатации, а также голоду и бедности и построив страну счастья и развития.
Вьетнам подтвердил свои позиции на мировой арене, отметил он, добавив, что на многих крупных международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Вьетнам завоевал важную позицию и расширил сотрудничество на правительственном уровне со многими странами, демонстрируя при этом свою роль и прогрессивные позиции в международных отношениях.
Что касается отношений между двумя сторонами, Мапайла сказал, что их связывают давние связи, которые были построены и взлелеяны на протяжении многих поколений.
В действительности два народа поддерживали друг друга в борьбе друг друга за национальное освобождение. В прошлом южноафриканский народ восстал против империалистической войны и вторжения во Вьетнам.
По словам лидера ЮАКП, многие южноафриканские лидеры вместе с другими лидерами со всего мира участвовали во многих демонстрациях и поддерживали Вьетнам в его борьбе за независимость.
Он отметил, что в 1978 году тогдашний лидер партии Африканский национальный конгресс (АНК) Оливер Тамбо также возглавил делегацию во Вьетнам, чтобы присоединиться к встрече с активистами, поддерживающими праведную борьбу Вьетнама. Визит заложил основу для призыва к общественной поддержке против расовой сегрегации апартеида в Южной Африке.
По словам Мапайлы, Вьетнам и Южная Африка поддерживают прочные партнерские отношения с высоким потенциалом развития. Южноафриканцы любят Вьетнам, считая страну символом борьбы с империалистами.
Он выразил надежду, что в ближайшее время стороны увеличат обмен делегациями и организуют двусторонние встречи на высоком уровне как по партийным, так и по правительственным каналам. По его словам, благодаря культурному обмену и народной дипломатии, а также сотрудничеству в области политического образования обе стороны могут учиться друг у друга.
Мапайла также поздравил КПВ со славными победами за последние 93 года. Он выразил надежду, что КПВ и впредь будет пропагандировать пример президента Хо Ши Мина, который своим смирением и высокой моралью привел вьетнамский народ ко многим победам. Он пожелал КПВ и вьетнамскому народу дальнейших успехов.