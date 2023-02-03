Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Лидер южноафриканской партии впечатлен достижениями Вьетнама

Генеральный секретарь Коммунистической партии Южной Африки (ЮАКП) Солли Мапайла выразил свое впечатление достижениями Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Генеральный секретарь Коммунистической партии Южной Африки (ЮАКП) Солли Мапайла выразил свое впечатление достижениями Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

В беседе с Вьетнамским информационным агентством (ВИА) в Претории Мапайла подчеркнул, что Вьетнам одержал победу в борьбе за независимость, положив конец всем формам эксплуатации, а также голоду и бедности и построив страну счастья и развития.

Вьетнам подтвердил свои позиции на мировой арене, отметил он, добавив, что на многих крупных международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Вьетнам завоевал важную позицию и расширил сотрудничество на правительственном уровне со многими странами, демонстрируя при этом свою роль и прогрессивные позиции в международных отношениях.

Что касается отношений между двумя сторонами, Мапайла сказал, что их связывают давние связи, которые были построены и взлелеяны на протяжении многих поколений.

В действительности два народа поддерживали друг друга в борьбе друг друга за национальное освобождение. В прошлом южноафриканский народ восстал против империалистической войны и вторжения во Вьетнам.

По словам лидера ЮАКП, многие южноафриканские лидеры вместе с другими лидерами со всего мира участвовали во многих демонстрациях и поддерживали Вьетнам в его борьбе за независимость.

Он отметил, что в 1978 году тогдашний лидер партии Африканский национальный конгресс (АНК) Оливер Тамбо также возглавил делегацию во Вьетнам, чтобы присоединиться к встрече с активистами, поддерживающими праведную борьбу Вьетнама. Визит заложил основу для призыва к общественной поддержке против расовой сегрегации апартеида в Южной Африке.

По словам Мапайлы, Вьетнам и Южная Африка поддерживают прочные партнерские отношения с высоким потенциалом развития. Южноафриканцы любят Вьетнам, считая страну символом борьбы с империалистами.

Он выразил надежду, что в ближайшее время стороны увеличат обмен делегациями и организуют двусторонние встречи на высоком уровне как по партийным, так и по правительственным каналам. По его словам, благодаря культурному обмену и народной дипломатии, а также сотрудничеству в области политического образования обе стороны могут учиться друг у друга.

Мапайла также поздравил КПВ со славными победами за последние 93 года. Он выразил надежду, что КПВ и впредь будет пропагандировать пример президента Хо Ши Мина, который своим смирением и высокой моралью привел вьетнамский народ ко многим победам. Он пожелал КПВ и вьетнамскому народу дальнейших успехов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top