Лидер СПС приветствует сотрудничество Вьетнама

Генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге Марцин Чепелак высоко оценил сотрудничество и активную деятельность Вьетнама по реализации соглашения о создании представительства ППТС во Вьетнаме, назвав эту страну хорошим примером в партнерстве с ППТС.

Генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге Марцин Чепелак (справа) принимает посла Вьетнама в Нидерландах Фам Вьет Аня (Фото: ВИA)

Принимая уходящего посла Вьетнама в Нидерландах Фам Вьет Аня, Марцин Чепелак высоко оценил визит премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в ППТС в декабре прошлого года, расценив это как значимое послание Вьетнама об уважении и соблюдении международного права, особенно в условиях нынешней ситуации.

Он продемонстрировал свое теплое отношение к Вьетнаму, напомнив о своих хороших воспоминаниях во время визита во Вьетнам для открытия офиса ППТС в Ханое.

В августе 2020 года ППТС перевела и издала на вьетнамском языке книгу «Руководство по арбитражному регламенту ППТС». Это свидетельствует об особом внимании ППТС к Вьетнаму и отражает желание и решимость суда развивать сотрудничество с этой страной в Юго-Восточной Азии, заявил он./.