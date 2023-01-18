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Лидер Партии принял председателя парламента РК

17 января в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг приветствовал прогресс в отношениях между Вьетнамом и Республикой Корея (РК) во время приема спикера Национального собрания (НС) РК Ким Джин Пё.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает председателя Национального собрания Республики Корея Ким Джин Пё. Фото: ВИА  
Приветствуя официальный визит своего гостя после недавнего повышения отношений между двумя странами до всестороннего стратегического партнерства, глава принимающей стороны сказал, что двусторонние отношения развиваются на основе давних связей, общих интересов, взаимодополняющих сил и достижений за последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

Он рекомендовал странам поддерживать тесную координацию для более предметного и эффективного развития сотрудничества, при этом основное внимание следует уделять увеличению взаимных визитов и встреч на высоком уровне для улучшения взаимопонимания, основных направлений политики, а также активизации связей между их министерствами, секторами и населенными пунктами.

С точки зрения переговоров, они должны опираться на результаты сотрудничества и обмениваться законодательным опытом, чтобы создать благоприятные условия для вьетнамских и корейских предприятий и людей в странах друг друга, добавил он.

Генеральный секретарь Партии выразил уверенность, что визит спикера Кима внесет значительный вклад в развитие всестороннего стратегического партнерства.

Со своей стороны, Ким Джин Пё согласился с мнением принимающей стороны об укреплении двусторонних связей, выразив удовлетворение быстрым развитием отношений между Вьетнамом и РК, особенно поднятием на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

По его мнению, отношения Вьетнама и РК являются типичным примером в международных отношениях.

Он подтвердил, что РК придает большое значение позиции Вьетнама в своих новых стратегиях и инициативах в отношении региона, включая Инициативу солидарности РК и АСЕАН.

В завершение встречи лидеры двух стран договорились об основных направлениях развития двусторонних отношений. Со своей стороны председатель НС Кореи подтвердил, что в личном качестве он будет и впредь способствовать прочному и эффективному развитию отношений между двумя странами в следующие 30 лет.

ИЖВ/ВИА

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