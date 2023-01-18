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Лидер Партии принял председателя парламента РК
Он рекомендовал странам поддерживать тесную координацию для более предметного и эффективного развития сотрудничества, при этом основное внимание следует уделять увеличению взаимных визитов и встреч на высоком уровне для улучшения взаимопонимания, основных направлений политики, а также активизации связей между их министерствами, секторами и населенными пунктами.
С точки зрения переговоров, они должны опираться на результаты сотрудничества и обмениваться законодательным опытом, чтобы создать благоприятные условия для вьетнамских и корейских предприятий и людей в странах друг друга, добавил он.
Генеральный секретарь Партии выразил уверенность, что визит спикера Кима внесет значительный вклад в развитие всестороннего стратегического партнерства.
Со своей стороны, Ким Джин Пё согласился с мнением принимающей стороны об укреплении двусторонних связей, выразив удовлетворение быстрым развитием отношений между Вьетнамом и РК, особенно поднятием на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
По его мнению, отношения Вьетнама и РК являются типичным примером в международных отношениях.
Он подтвердил, что РК придает большое значение позиции Вьетнама в своих новых стратегиях и инициативах в отношении региона, включая Инициативу солидарности РК и АСЕАН.
В завершение встречи лидеры двух стран договорились об основных направлениях развития двусторонних отношений. Со своей стороны председатель НС Кореи подтвердил, что в личном качестве он будет и впредь способствовать прочному и эффективному развитию отношений между двумя странами в следующие 30 лет.