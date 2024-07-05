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НОВОСТИ

Лидеры Petrovietnam просят обеспечить плавный ход реализации газоэлектрического проекта Блок Б

Председатель совета директоров Вьетнамской нефтегазовой группы (Petrovietnam) Ле Мань Хунг подчеркнул необходимость предотвращения каких-либо трудностей, влияющих на ход реализации газоэлектрического проекта «Блок Б», так как он является наиболее важным проектом группы в период до 2030 года и вызывает значительный интерес общественности.
  Обзор рабочего заседания. Фото: petrotimes  
3 июля Ле Мань Хунг во главе делегации посетил провинцию Хаужанг в дельте Меконга, чтобы побеседовать с руководством проекта ТЭС Шонгхау 1 (SH1PP) и Юго-Западной трубопроводной операционной компании (SWPOC) о ходе выполнения их задач в первые шесть месяцев этого года и реализации среднего и нижнего участков цепочки проекта.

Председатель правления и генеральный директор Petrovietnam Ле Нгок Шон попросил правление SH1PP сосредоточиться на завершении проекта SH1PP, который должен быть завершен в 2024 году.

Он подчеркнул важность синхронизации хода реализации проектов в средней и нижней частях. Что касается средней части - газопровода, то он отметил плавный ход реализации проекта газопровода. Что касается проекта «вниз по течению» - тепловых электростанций O Mon III и IV, Ле Нгок Шон подчеркнул необходимость выполнения задач для обеспечения соблюдения графика.

Ле Нгок Шон попросил совет по эксплуатации и строительству проектной цепи скорректировать график проекта в соответствии с текущей ситуацией с реализацией.

Как крупнейший в своем роде во Вьетнаме газоэлектрический проект «Блок Б» должен производить 5,06 млрд куб. м газа в год, обеспечивая снабжение четырех тепловых электростанций O Mon в Кантхо общей установленной мощностью почти 4 000 МВт.

ВИА/ИЖВ

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