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Лидеры Petrovietnam просят обеспечить плавный ход реализации газоэлектрического проекта Блок Б
Председатель правления и генеральный директор Petrovietnam Ле Нгок Шон попросил правление SH1PP сосредоточиться на завершении проекта SH1PP, который должен быть завершен в 2024 году.
Он подчеркнул важность синхронизации хода реализации проектов в средней и нижней частях. Что касается средней части - газопровода, то он отметил плавный ход реализации проекта газопровода. Что касается проекта «вниз по течению» - тепловых электростанций O Mon III и IV, Ле Нгок Шон подчеркнул необходимость выполнения задач для обеспечения соблюдения графика.
Ле Нгок Шон попросил совет по эксплуатации и строительству проектной цепи скорректировать график проекта в соответствии с текущей ситуацией с реализацией.
Как крупнейший в своем роде во Вьетнаме газоэлектрический проект «Блок Б» должен производить 5,06 млрд куб. м газа в год, обеспечивая снабжение четырех тепловых электростанций O Mon в Кантхо общей установленной мощностью почти 4 000 МВт.