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Лидеры партий Вьетнама и Китая обменялись поздравительными письмами по случаю нового 2024 года Дракона
Они особенно высоко оценили значение и разнообразные результаты визита во Вьетнам руководителя партии и государства Китая на государственном уровне в декабре 2023 года, в ходе которого было принято совместное заявление о дальнейшем углублении и повышении уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение, и подписано 36 соглашений о сотрудничестве, демонстрирующих решимость обеих сторон и закладывающих стратегические ориентиры для долгосрочного развития двусторонних отношений в новый период.
Заглядывая в 2024 год, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил пожелание, чтобы все сектора, администрации всех уровней и местные органы власти обеих стран понимали и эффективно реализовывали уже достигнутые соглашения высокого уровня и общие взгляды, способствуя здоровому, стабильному и широкому развитию вьетнамско-китайских отношений существенным и эффективным образом, во имя развития и интересов двух народов, внося вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что обе стороны поднимут двусторонние отношения на новую высоту и будут развивать высококачественные обмены и сотрудничество по всем каналам, уровням и сферам, придавая тем самым дополнительный импульс делу модернизации наций и внося больший вклад в дело мира и прогресса человечества.
Лидеры двух стран пожелали сторонам, государствам и народам обеих стран мира, здоровья и счастья в наступающем году, а Вьетнаму и Китаю - большего процветания и развития.