Лидеры партий Вьетнама и Китая обменялись поздравительными письмами по случаю нового 2024 года Дракона

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (справа) и генсек ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин фотографируются вместе на переговорах 12 декабря 2023 года в рамках государственного визита последнего во Вьетнам. Фото: ВИA