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Лидеры партий Вьетнама и Китая обменялись поздравительными письмами по случаю нового 2024 года Дракона

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин 2 февраля обменялись поздравительными письмами по случаю наступающего праздника Лунного Нового года, который отмечают жители обеих стран.
  Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (справа) и генсек ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин фотографируются вместе на переговорах 12 декабря 2023 года в рамках государственного визита последнего во Вьетнам. Фото: ВИA  
В своих поздравительных письмах лидеры выразили свою радость в связи с позитивной тенденцией развития и значительным прогрессом в отношениях между двумя партиями и двумя странами во всех областях после исторического визита главы вьетнамской партии в Китай в октябре 2022 года сразу после 20-го Всекитайского съезда КПК.

Они особенно высоко оценили значение и разнообразные результаты визита во Вьетнам руководителя партии и государства Китая на государственном уровне в декабре 2023 года, в ходе которого было принято совместное заявление о дальнейшем углублении и повышении уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение, и подписано 36 соглашений о сотрудничестве, демонстрирующих решимость обеих сторон и закладывающих стратегические ориентиры для долгосрочного развития двусторонних отношений в новый период.

Заглядывая в 2024 год, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил пожелание, чтобы все сектора, администрации всех уровней и местные органы власти обеих стран понимали и эффективно реализовывали уже достигнутые соглашения высокого уровня и общие взгляды, способствуя здоровому, стабильному и широкому развитию вьетнамско-китайских отношений существенным и эффективным образом, во имя развития и интересов двух народов, внося вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что обе стороны поднимут двусторонние отношения на новую высоту и будут развивать высококачественные обмены и сотрудничество по всем каналам, уровням и сферам, придавая тем самым дополнительный импульс делу модернизации наций и внося больший вклад в дело мира и прогресса человечества.

Лидеры двух стран пожелали сторонам, государствам и народам обеих стран мира, здоровья и счастья в наступающем году, а Вьетнаму и Китаю - большего процветания и развития.

ИЖВ/ВИА

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