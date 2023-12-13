Лидеры партий Вьетнама и Китая ведут переговоры

Генсек партии Нгуен Фу Чонг (справа) и Генсек партии, председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ВИA

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сразу после официальной церемонии приветствия в Ханое 12 декабря.



Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что третий визит Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина во Вьетнам совпадает с 15-й годовщиной установления вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, что свидетельствует об особом отношении китайского лидера к давней дружбе, а также о нынешнем статусе и радужных перспективах двусторонних отношений.



Он выразил уверенность, что этот визит станет новой исторической вехой, которая поднимет отношения между двумя партиями и странами на новую высоту, удовлетворит чаяния и общие интересы их народов, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

В дружеской, искренней и откровенной атмосфере два лидера подробно обсудили ситуацию каждой партии и страны, связи между двумя партиями и странами, а также глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил историческое значение 20-го всекитайского съезда КПК, на котором был утвержден пост "ядра" Генерального секретаря партии, Председателя Си Цзиньпина, а также руководящую роль мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эпохи. Он также поздравил Китай с достижением новых значительных успехов после 20-го всекитайского съезда под руководством Генерального секретаря партии, Председателя Си Цзиньпина.



Лидер вьетнамской партии выразил уверенность, что партия, государство и народ Китая выполнят цели и задачи, поставленные 20-м всекитайским съездом, успешно реализуют вторую столетнюю цель и построят Китай как сильную, современную, богатую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую державу.

Говоря о ситуации во Вьетнаме, Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что за более чем половину срока полномочий 13-го всевьетнамского съезда КПВ Вьетнам приложил большие усилия и добился важных результатов во всех областях в условиях трудностей и вызовов, которые были серьезнее и сложнее, чем прогнозы.

Он поделился целью и направлением развития Вьетнама в развитую страну с социалистической ориентацией с высоким уровнем дохода к середине 21 века, а также конкретными целями развития на 2025, 2030 и 2045 годы, изложенными на 13-м всевьетнамском съезде КПВ.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил последовательную внешнюю политику партии и государства Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, диверсификацию и многосторонность внешних связей, а также оборонную политику "четырех нет" и активную и проактивную глобальную интеграцию.

Вьетнам является другом, надежным партнером и активным и ответственным членом международного сообщества, сказал он, повторив, что Вьетнам считает развитие отношений с Китаем главным приоритетом и стратегическим выбором, поддерживает активное развитие социалистического Китая, вносящего все более значительный вклад в дело мира и прогресса человечества.

Он также выразил признательность китайскому народу за помощь в революционном деле, строительстве социализма и национальном развитии Вьетнама.



Генеральный секретарь партии, Председатель Си Цзиньпин, со своей стороны, поздравил Вьетнам с его достижениями за последние почти четыре десятилетия "Доймой" (обновления), особенно со значительными и всеобъемлющими результатами в выполнении резолюции 13-го всевьетнамского съезда КПВ, способствующими синергии и неуклонному повышению международного влияния и авторитета страны.

Он выразил уверенность, что под твердым руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом партия, государство и народ Вьетнама успешно реализуют основные цели и задачи, поставленные 13-м всевьетнамским съездом КПВ, заложив важные предпосылки для успешной реализации двух 100-летних целей, поставленных съездом.



Партия, правительство и народ Китая придают большое значение отношениям с Вьетнамом, считая Вьетнам приоритетным направлением внешней политики Китая в отношении своих соседей, сказал он, добавив, что Китай последовательно поддерживает дело строительства социализма во Вьетнаме, процветание и благосостояние народа.



Он напомнил и подчеркнул, что недавнее посещение Генсеком Нгуен Фу Чонгом международного пограничного пункта пропуска "Хыу Нги" ("Дружба") и посадка там дерева свидетельствуют о доверии и развитии отношений между двумя партиями, странами и их народами.

Оглядываясь на развитие отношений между двумя партиями и государствами, лидеры двух стран согласились с тем, что традиционная дружба "товарищи плюс братья", заложенная Президентом Хо Ши Мином и Председателем Мао Цзэдуном и поддерживаемая поколениями руководителей обеих сторон, является ценным достоянием обоих народов.



С тех пор как в 2008 году Вьетнам и Китай установили всеобъемлющее стратегическое партнерство во взаимодействии, двустороннее сотрудничество в многогранных областях получило позитивное и всестороннее развитие, а отношения между двумя партиями и государствами постоянно расширяются и углубляются под девизом "дружественное соседство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность и стремление в будущее" и в духе "хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи и хорошие партнеры".



Высоко оценивая отношения между двумя партиями и государствами, многочисленные достижения всеобъемлющего стратегического партнерства за последние 15 лет и сталкиваясь с новыми требованиями, обе стороны согласились с тем, что построение вьетнамо-китайского сообщества с общим будущим имеет стратегическое значение, и обязались прилагать усилия для счастья народов двух стран, мира и прогресса человечества в соответствии с Уставом ООН и международными законами, на основе взаимного уважения, равноправного и беспроигрышного сотрудничества, уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга и настойчивого урегулирования разногласий мирными средствами.



Основываясь на вышеупомянутых направлениях и принципах, они договорились неустанно укреплять политическое доверие, расширять обмены между высокопоставленными руководителями двух партий и государств в разнообразных и гибких формах, а также придать двусторонним связям стратегически ориентирующую роль отношений по партийным каналам.



Они договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности более практичным образом, сделав его основой двусторонних отношений; развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество более устойчивым и глубоким образом; усилить просвещение вьетнамского и китайского народов о традиционных отношениях между двумя партиями и государствами, тем самым способствуя созданию более прочной социальной основы для связей между двумя партиями и государствами; и укреплять более тесное многостороннее сотрудничество на благо двух стран и во имя общих интересов международного сообщества.



Затронув вопрос Восточного моря, они провели искренний и откровенный углубленный обмен мнениями, подчеркнув необходимость более эффективного контроля и активного урегулирования разногласий на море, а также поддержания мира и стабильности в Восточном море и регионе.



Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг предложил обеим сторонам конкретизировать договоренности, достигнутые лидерами высокого уровня; уважать законные и правомерные интересы друг друга; не осложнять ситуацию; разрешать споры мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982); выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC); ускорить завершение разработки кодекса поведения (COC) в акватории в соответствии с UNCLOS 1982.



В ходе переговоров лидеры двух стран обменялись мнениями по целому ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Лидео вьетнамской партии подчеркнул, что в условиях сложных событий в регионе и мире важно, чтобы страны совместно проводили политику мира, сотрудничества и развития; соблюдали международные законы; уважали равенство и законные интересы друг друга; решали разногласия мирными средствами; не угрожали и не применяли силу в международные отношения; сотрудничать для взаимного развития; и объединим усилия, чтобы ответить на традиционные и нетрадиционные вызовы.



Генеральный секретарь партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин договорился с Генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом, что обе стороны направят усилия своих партий, народов и вооруженных сил на развитие вьетнамо-китайских отношений в более прочном и стабильном, устойчивом, долгосрочном и эффективном ключе, на более высоком уровне Всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества.



После переговоров на высшем уровне лидеры двух стран ознакомились с 36 документами о сотрудничестве, подписанными между министерствами, ведомствами и местными органами власти обеих сторон, которые свидетельствуют о значительных результатах визита китайского лидера.



Генеральный секретарь партии Нуен Фу Чонг пригласил китайского гостя на чаепитие, во время которого они обсудили предыдущие встречи и дискуссии, а также насладились уникальной вьетнамской чайной церемонией.



Вечером того же дня Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и президент Во Ван Тхыонг с супругами организовали грандиозный банкет, чтобы приветствовать Генерального секретаря партии, председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу.



