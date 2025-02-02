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Лидеры мировых партий поздравляют КПВ с 95-летием основания
В поздравительной телеграмме ЦК Народно-революционной партии Лаоса в адрес ЦК КПВ говорится:
«Мы твердо верим, что, развивая славные революционные традиции и эти великие и всеобъемлющие достижения, Партия, Государство и братский народ Вьетнама продолжат добиваться новых и больших побед и достижений в организации выполнения Резолюции XIII съезда КПВ и подготовке к проведению конференций партийных организаций на всех уровнях, в преддверии XIV съезда КПВ.
В этот торжественный и знаменательный день мы выражаем нашу глубокую признательность Партии, Государству и братскому народу Вьетнама за их большую, ценную, эффективную и своевременную поддержку и помощь, оказанные революционному делу Лаоса за прошедшее время. Партия, Государство и народ Лаоса продолжат вместе с Партией, Государством и братским народом Вьетнама делать все возможное для защиты, сохранения и развития этих редких отношений, чтобы они были устойчивыми и приносили плоды ради общих интересов двух народов, а также для содействия делу построения мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире».
В поздравительной телеграмме ЦК Коммунистической партии Китая в адрес ЦК КПВ говорится:
«Коммунистическая партия Китая всегда исходит из стратегической высоты и долгосрочного видения, придает большое значение развитию отношений между двумя Партиями, двумя странами. Коммунистическая партия Китая готова работать с КПВ для эффективной реализации важного общего понимания между высокопоставленными руководителями двух Партий, основываясь на девизе «16 слов», духе «4 хорошо» и общих целях «6 больше», содействовать тесным контактам на высоком уровне, усиливать стратегические обмены, укреплять традиционную дружбу, расширять обмены и сотрудничество во всех областях, углублять обмены и обмениваться теорией и опытом в управлении Партией и страной, вместе исследовать путь развития социализма, подходящий к ситуации страны, содействовать построению Сообщества с общим будущим стратегического значения между Китаем и Вьетнамом в углубленном и практическом направлении, принося больше пользы народам двух стран и внося больший вклад в дело мира и прогресса человечества».
В поздравительном письме Председателя НПК Хун Сена в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама говорится:
«Я выражаю удовлетворение непрерывным развитием отношений великой дружбы, традиционной солидарности и всеобъемлющего сотрудничества во всех областях между Партиями, Правительствами, народами двух стран под девизом «Добрососедство, традиционная дружба, всеобъемлющее сотрудничество, долгосрочная устойчивость».
Я твердо верю, что под правильным и мудрым руководством Генерального секретаря Коммунистическая партия Вьетнама продолжит добиваться новых успехов в реализации Резолюции XIII съезда КПВ и успешно организует XIV съезд КПВ в начале 2026 года.
Пользуясь случаем, желаю товарищу Генеральному секретарю ЦК КПВ крепкого здоровья, чтобы он и дальше руководил Вьетнамом и сделал его страной с высоким уровнем дохода в 2045 году».
В поздравительном письме Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро Руса в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама говорится:
«Революционная практика Коммунистической партии Вьетнама, особенно политика «Доймой», реализуемая с 1986 года, имеет огромное значение в процессе строительства социализма во Вьетнаме и является ярким примером для международного коммунистического движения.
В связи с этим мы подтверждаем неизменную решимость Кубы углублять нерушимые узы дружбы, солидарности и сотрудничества между нашими двумя народами, основанные на наследии исторического лидера кубинской революции, команданте Фиделя Кастро Руса и любимого Президента Хо Ши Мина».
В поздравительной телеграмме Генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ына в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама говорится:
«Со времени своего основания Коммунистическая партия Вьетнама с ее мудрым и талантливым политическим консультативным аппаратом добилась множества побед в борьбе за национальную независимость и построении социалистического строя.
Я рад видеть, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама вьетнамский народ добился выдающихся результатов в построении богатой и процветающей страны.
Я твердо верю, что отношения традиционной дружбы между нашими двумя Партиями будет и впредь развиваться в общей борьбе за защиту и сохранение дела социализма».