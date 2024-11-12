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Лидеры Вьетнама и Чили встретились с прессой после переговоров

11 ноября в Сантьяго-де-Чили президент государства Лыонг Кыонг и президент Чили Габриэль Борич встретились с прессой после своих переговоров, на которых было объявлено о значительных изменениях в двусторонних отношениях.
  Президент государства Лыонг Кыонг (слева) выступает на встрече с прессой в Сантьяго-де-Чили. Фото: ВИA  
Президент Борич подтвердил важность визита Лыонг Кыонга - первого визита главы вьетнамского государства в Чили за последние 15 лет, выразив надежду, что поездка послужит мощным стимулом для углубления традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, обе стороны приняли совместное заявление, а также подписали несколько соглашений о сотрудничестве в области обороны, сельского хозяйства и культуры.

Президент Борич подчеркнул важность прочного экономического партнерства, которое стабильно развивается с момента вступления в силу соглашения о свободной торговле десять лет назад, отметив, что в настоящее время Вьетнам является ведущим торговым партнером Чили в рамках АСЕАН и служит для страны воротами для выхода на азиатские рынки, а Чили сохраняет свои позиции в качестве ключевого торгового партнера Вьетнама в Латинской Америке.

Он сказал, что переговоры с вьетнамским лидером затронули широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, добавив, что обе стороны достигли консенсуса в отношении поддержки многосторонности, продолжения тесного сотрудничества и поддержки друг друга на международных форумах и в организациях.

Обе стороны внесут существенный и конкретный вклад в предстоящий в 2024 году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), способствуя стабильности и развитию в регионе и мире, добавил он.

Президент Лыонг Кыонг отметил, что его визит подтверждает стремление Вьетнама укреплять всестороннее партнерство с Чили, одним из ведущих партнеров страны в Латинской Америке, подчеркнув, что время визита имеет особое значение, поскольку обе стороны отмечают 55-ю годовщину исторической встречи президента Хо Ши Мина и президента Чили Сальвадора Альенде в Ханое.

По словам Лыонг Кыонга, обе стороны ведут переговоры по ключевым соглашениям о сотрудничестве, направленным на дальнейшее укрепление двустороннего всеобъемлющего партнерства, и договорились об ускорении сотрудничества и обмене опытом в областях, которые дополняют сильные стороны друг друга, таких как защита окружающей среды, реагирование на изменение климата, зеленый и устойчивый рост, переработка сельскохозяйственной продукции, горнодобывающая промышленность и инновации.

За десять лет, прошедших с начала реализации двустороннего Соглашения о свободной торговле, Вьетнам и Чили добились значительного прогресса в экономических и торговых отношениях. Тем не менее, оба лидера согласились с тем, что потенциал дальнейшего роста остается огромным и в значительной степени неиспользованным.

На многостороннем фронте Вьетнам и Чили подтвердили свою неизменную приверженность тесному сотрудничеству и взаимной поддержке на различных международных форумах и в организациях.

Лидеры разделили схожие взгляды на глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, и выразили поддержку мирному урегулированию споров в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Они договорились, что две страны будут продолжать укреплять консультации, координацию и взаимную поддержку в многосторонних организациях и форумах, внося позитивный вклад в мир, безопасность, стабильность, сотрудничество и развитие в своих регионах и во всем мире.

Президент Лыонг Кыонг выразил благодарность президенту Боричу, правительству Чили и ее народу за их неизменную солидарность, дружбу и неоценимую поддержку как во время борьбы Вьетнама за национальное освобождение, так и в его нынешних усилиях по национальному развитию.

В заключение президент Лыонг Кыонг передал официальное приглашение президенту Боричу посетить Вьетнам в удобное для него время.

ВИА/ИЖВ

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