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Лидеры Вьетнама и России стали свидетелями подписания многочисленных двусторонних соглашений о сотрудничестве
Среди них - соглашение о сотрудничестве между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, меморандум о взаимопонимании между Вьетнамской вакцинной акционерной компанией (VNVC) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также контракт на продажу природного газа с блока 12/11 между Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группой (Petrovietnam), российской нефтегазовой компанией ОАО «Зарубежнефть» и газовой акционерной корпорацией Petrovietnam.
Соглашение о всестороннем сотрудничестве было подписано между корпорацией Vietnam Airlines и российским банком ВТБ, а Министерство науки и технологий Вьетнама и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» подписали дорожную карту по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы.
Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании в области биомедицины между двумя министерствами здравоохранения; программа сотрудничества между двумя министерствами юстиции на 2026-2027 годы; меморандум о взаимопонимании в области туризма между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством экономического развития России на 2025-2030 годы; соглашение между двумя министерствами науки и технологий; межправительственное соглашение о создании и деятельности Центра русского языка им.
Вьетнамский и российский лидеры также стали свидетелями подписания межправительственного соглашения о расширении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама и на территории России; протокола о внесении изменений в соглашение 2010 года о продолжении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро»; протокола о внесении изменений в соглашение 2016 года о продолжении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на территории России в рамках совместного предприятия «Русвьетпетро».
В тот же день министры обороны Вьетнама и России подписали вьетнамско-российский план стратегического партнерства в области национальной обороны на период 2026-2030 годов. Лидеры двух стран также приняли совместную декларацию о ключевых направлениях развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в новый период.
Во второй половине дня генеральный секретарь То Лам и президент Путин встретились с прессой.
Президент Путин отметил, что в ходе переговоров стороны решили множество стратегических вопросов, наметив четкие ориентиры для расширения и углубления двусторонних отношений. Эти договоренности нашли конкретное воплощение в документах о сотрудничестве, подписанных ранее в тот же день руководителями профильных министерств, отраслей и регионов.
В ходе переговоров также обсуждались актуальные региональные и международные вопросы. Стороны достигли высокого уровня консенсуса по своим позициям, подтвердив взаимную поддержку национальной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга и неизменной поддержки друг друга на международных форумах, внося значительный вклад в стабильность и развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они подтвердили общую приверженность дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в предстоящее время.
Генеральный секретарь То Лам отметил, что переговоры прошли в духе открытости, доверия и взаимного уважения, затрагивая как вопросы двустороннего сотрудничества, так и общие взгляды на региональные и глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес. Обе стороны заявили, что дорожат давней и крепкой традиционной дружбой, которая прошла проверку временем и постоянно развивается и укрепляется на взаимное благо народов обеих стран, а также во имя мира и развития в регионе и во всем мире.
Опираясь на достигнутые успехи, лидеры двух стран согласовали широкие стратегические ориентиры вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сотрудничества, а также подтвердили необходимость конкретных совместных проектов, символизирующих двусторонние связи.