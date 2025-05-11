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Лидеры Вьетнама и России стали свидетелями подписания многочисленных двусторонних соглашений о сотрудничестве

Во второй половине дня 10 мая (по местному времени) в Москве, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам и президент России Владимир Путин стали свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве между двумя странами сразу после переговоров.
  Лидеры двух стран присутствуют при подписании «дорожной карты» по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях на 2025-2030 годы между Министерством науки и технологий Вьетнама и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Фото: ВИA  
Среди подписанных ключевых соглашений - Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о сотрудничестве между Радио Голос Вьетнама и Федеральным бюджетным учреждением России по организации, производству и распространению музыкальных, культурных и образовательных программ Российского государственного музыкального телерадиоцентра, а также МоВ между Вьетнамским национальным университетом (Ханой) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО-Университет).

Среди них - соглашение о сотрудничестве между Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, меморандум о взаимопонимании между Вьетнамской вакцинной акционерной компанией (VNVC) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также контракт на продажу природного газа с блока 12/11 между Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группой (Petrovietnam), российской нефтегазовой компанией ОАО «Зарубежнефть» и газовой акционерной корпорацией Petrovietnam.

Соглашение о всестороннем сотрудничестве было подписано между корпорацией Vietnam Airlines и российским банком ВТБ, а Министерство науки и технологий Вьетнама и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» подписали дорожную карту по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы.

Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании в области биомедицины между двумя министерствами здравоохранения; программа сотрудничества между двумя министерствами юстиции на 2026-2027 годы; меморандум о взаимопонимании в области туризма между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством экономического развития России на 2025-2030 годы; соглашение между двумя министерствами науки и технологий; межправительственное соглашение о создании и деятельности Центра русского языка им.

Вьетнамский и российский лидеры также стали свидетелями подписания межправительственного соглашения о расширении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама и на территории России; протокола о внесении изменений в соглашение 2010 года о продолжении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро»; протокола о внесении изменений в соглашение 2016 года о продолжении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на территории России в рамках совместного предприятия «Русвьетпетро».

В тот же день министры обороны Вьетнама и России подписали вьетнамско-российский план стратегического партнерства в области национальной обороны на период 2026-2030 годов. Лидеры двух стран также приняли совместную декларацию о ключевых направлениях развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в новый период.

Во второй половине дня генеральный секретарь То Лам и президент Путин встретились с прессой.

Президент Путин отметил, что в ходе переговоров стороны решили множество стратегических вопросов, наметив четкие ориентиры для расширения и углубления двусторонних отношений. Эти договоренности нашли конкретное воплощение в документах о сотрудничестве, подписанных ранее в тот же день руководителями профильных министерств, отраслей и регионов.

В ходе переговоров также обсуждались актуальные региональные и международные вопросы. Стороны достигли высокого уровня консенсуса по своим позициям, подтвердив взаимную поддержку национальной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга и неизменной поддержки друг друга на международных форумах, внося значительный вклад в стабильность и развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они подтвердили общую приверженность дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в предстоящее время.

Генеральный секретарь То Лам отметил, что переговоры прошли в духе открытости, доверия и взаимного уважения, затрагивая как вопросы двустороннего сотрудничества, так и общие взгляды на региональные и глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес. Обе стороны заявили, что дорожат давней и крепкой традиционной дружбой, которая прошла проверку временем и постоянно развивается и укрепляется на взаимное благо народов обеих стран, а также во имя мира и развития в регионе и во всем мире.

Опираясь на достигнутые успехи, лидеры двух стран согласовали широкие стратегические ориентиры вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сотрудничества, а также подтвердили необходимость конкретных совместных проектов, символизирующих двусторонние связи.

ИЖВ/ВИА

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