Лидеры Вьетнама и России стали свидетелями подписания многочисленных двусторонних соглашений о сотрудничестве

Лидеры двух стран присутствуют при подписании «дорожной карты» по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях на 2025-2030 годы между Министерством науки и технологий Вьетнама и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Фото: ВИA