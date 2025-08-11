НОВОСТИ
Лидеры Вьетнама и Республики Корея проинформировали СМИ о результатах переговоров в Сеуле
Он отметил, что после более чем 30–летнего развития отношения между Вьетнамом и Республикой Корея стали образцом особенно хороших отношений с выдающимися и всесторонними достижениями, особенно после того, как в декабре 2022 года двусторонние связи были переведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Вьетнамский лидер подчеркнул, что политическое доверие между двумя странами постоянно укрепляется, а сотрудничество во всех областях становится все более содержательным и эффективным, а межличностные обмены становятся все более активными.
Со своей стороны, президент Ли Чжэ Мён подчеркнул, что визит генерального секретаря партии То Лама в сопровождении супруги и высокопоставленной вьетнамской делегации способствовал укреплению двусторонних связей. В ходе переговоров стороны провели углубленные дискуссии по вопросам внутреннего развития, двусторонних отношений, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и достигли консенсуса по многим важным вопросам.
Президент РК выразил надежду, что обе стороны продолжат развивать сотрудничество во многих областях, принося ощутимую пользу обоим народам.
На пресс-конференции генеральный секретарь партии То Лам и президент Ли Чжэ Мён подчеркнули, что в духе всеобъемлющего стратегического партнерства обе стороны обсудили и достигли консенсуса по нескольким основным направлениям дальнейшего развития двусторонних отношений в ближайшее время.
Они договорились продолжать расширять сотрудничество между своими партиями, государствами, правительствами и парламентами, чтобы своевременно определять стратегические направления и создавать благоприятную политическую основу для расширения сотрудничества во всех областях. Они также договорились укреплять практическое сотрудничество в таких ключевых областях, как дипломатия, оборона и безопасность, а также совместно решать нетрадиционные проблемы безопасности, включая транснациональную преступность, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков.
Лидеры двух стран были единодушны в расширении масштабов инвестиций в сочетании с существенным сотрудничеством в области технологий, при этом приоритет был отдан таким областям, как развитие инфраструктуры, производство высокотехнологичного электронного оборудования, полупроводники, искусственный интеллект (ИИ), возобновляемые источники энергии, строительство "умных городов" и специализированных промышленных комплексов как часть производственно-сбытовых цепочек.
Они также подтвердили свою приверженность облегчению торговли и доступа на рынки товаров друг друга, стремясь помочь достичь торгового показателя в 150 миллиардов долларов США к 2030 году. Кроме того, сотрудничество будет сосредоточено на развитии стратегической транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, цифровой инфраструктуры и инфраструктуры для адаптации к изменению климата.
Лидеры отметили, что обе стороны договорились сделать научно-технологическое сотрудничество основой и новым ярким моментом двусторонних отношений. Они будут активно поощрять соответствующие ведомства к расширению сотрудничества в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и подготовки высококвалифицированных кадров, особенно в сфере развития стратегических технологических отраслей и продуктов. Они также согласились расширить сотрудничество в новых и перспективных областях, таких как производство современного электронного оборудования, искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии, с целью удовлетворения потребностей обеих сторон в области развития.
Стороны договорились активизировать совместные усилия в области культуры, образования и межчеловеческих контактов, тем самым заложив прочную основу для долгосрочного сотрудничества между двумя странами и содействуя обмену между их народами и регионами.
Лидеры выразили уверенность в том, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Республикой Корея будет продолжать развиваться существенным, эффективным и устойчивым образом на благо своих народов, тем самым способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.