Лидеры Вьетнама и ОАЭ договорились о ключевых направлениях сотрудничества

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум стали свидетелями подписания соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Фото: ВИA

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил удовольствие от повторного посещения Дубая - ведущего экономического и финансового центра в регионе и мире. Он поздравил ОАЭ с успешным проведением Конференции ООН по изменению климата (COP28) в декабре 2023 года, которая внесла значительный вклад в ускорение реализации климатических целей.



Он приветствовал важные достижения Дубая в частности и ОАЭ в целом в области национального строительства и развития, выразив уверенность, что ближневосточная страна успешно реализует концепцию «Мы - ОАЭ 2031».

Передавая приветствия от генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, президента Лыонг Кыонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана лидерам ОАЭ, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что официальный визит вице-президента, премьер-министра ОАЭ во Вьетнам в 2007 году стал смелым и историческим событием, способствующим развитию двусторонних отношений.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь также поделился с вице-президентом, премьер-министром страны значительными достижениями Вьетнама с 2007 года, особенно в экономическом секторе. Он отметил, что ВВП страны увеличился почти в пять раз - с примерно 100 миллиардов долларов США в 2007 году до 480 миллиардов долларов США в 2024 году.



Со своей стороны, вице-президента, премьер-министра ОАЭ тепло приветствовал премьер-министра Фам Минь Тьиня в связи с его официальным визитом в ОАЭ, подтвердив, что этот визит еще больше укрепит и без того прочные двусторонние отношения.



Он поздравил Вьетнам с его быстрым и энергичным развитием во всех отраслях, выразив свою любовь к стране и ее народу. Он сказал, что хотел бы вернуться во Вьетнам в ближайшее время, чтобы увидеть замечательные достижения в области развития и реформ, которых страна добилась с 2007 года.



Лидеры двух стран обсудили и согласовали пять ключевых областей сотрудничества, включая содействие обмену делегациями на всех уровнях для укрепления политического доверия и создание совместных рабочих групп для эффективной реализации всеобъемлющего партнерства.



Одним из приоритетов является эффективная реализация Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), направленная на создание значительных прорывов в торговле и дальнейшее открытие рынков.

Лидеры поставили перед собой цель достичь в ближайшем будущем объема двусторонней торговли в размере более 10 миллиардов долларов США. Они также обязались поощрять и облегчать взаимные инвестиции, создавая выгодные возможности для бизнеса предприятий обеих стран.



Кроме того, они договорились о расширении сотрудничества в области цифровой трансформации, зеленой энергетики, инноваций и творчества.



Вьетнам тепло пригласил предприятия ОАЭ инвестировать больше средств в сектора, соответствующие интересам Вьетнама и сильным сторонам ОАЭ, включая инфраструктуру для зеленого перехода, цифровую трансформацию, цифровые финансы, и особенно искусственный интеллект, облачные вычисления и интернет вещей (IoT).



Стороны будут развивать сотрудничество в области обмена людьми, культуры и туризма. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что будет руководить открытием прямого авиамаршрута между Вьетнамом и ОАЭ, чтобы еще больше облегчить взаимные визиты между жителями обеих стран.



Они будут укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах, учитывая, что обе страны имеют много общих точек зрения по региональным и международным вопросам. Обе страны являются миролюбивыми государствами, которые стремятся к сотрудничеству во имя мира, стабильности и развития в своих регионах и во всем мире.



Подчеркивая важность эффективной реализации согласованного содержания, лидеры двух стран договорились поручить соответствующим министерствам и секторам активно координировать друг с другом работу по реализации предложений.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь воспользовался этим случаем, чтобы пригласить лидера ОАЭ посетить Вьетнам в ближайшее время. Последний с удовольствием принял приглашение.



После переговоров они стали свидетелями подписания CEPA - первого соглашения о свободной торговле (ССТ) Вьетнама с арабской страной.



Это также самое быстрое соглашение о ССТ для Вьетнама, демонстрирующее твердую приверженность лидеров, а также министерств и ведомств обеих стран к развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, открывающее для Вьетнама большой путь на ближневосточный рынок, имеющий историческое значение.



Благодаря всеобъемлющему содержанию переговоров CEPA обещает принести сбалансированные выгоды обеим странам и соответствует их общей цели по расширению сотрудничества в различных секторах.



По этому случаю стороны объявили о подписании еще шести документов, в том числе меморандума о взаимопонимании (МОВ) по вопросам инвестиций, инноваций и финансового центра; меморандума об обмене опытом в области модернизации и развития правительства; меморандума о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований; меморандума о сотрудничестве между Государственным банком Вьетнама и Центральным банком ОАЭ; меморандума о сотрудничестве между Главным таможенным управлением Вьетнама и портами Абу-Даби; и меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Вьетнама (VCCI) и Торгово-промышленной палатой Абу-Даби.



