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Лидеры Вьетнама и Италии совместно проводят пресс-конференцию по итогам переговоров
Президент Серджио Маттарелла сообщил, что в течение дня передаст вьетнамскому государственному лидеру документ о ратификации парламентом Италии Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).
Президент Тхыонг поблагодарил итальянский парламент за ратификацию соглашения и выразил уверенность в том, что это одобрение принесет пользу бизнесу и населению двух стран, значительно способствуя дальнейшему развитию двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества в будущем.
По словам президента Маттареллы, стороны обсудили многие важные вопросы и отметили достижения в двусторонних отношениях, которые в последнее время развиваются плодотворно.
Стороны договорились поддерживать и расширять всесторонние отношения, особенно обмен делегациями на всех уровнях, отметил он.
Итальянский лидер продемонстрировал свою радость, получив приглашение президента Тхыонга посетить Вьетнам.
Он поблагодарил Вьетнам за передачу его стране медицинских масок для лица во время борьбы с пандемией COVID-19, сказав, что это особая связь, воплощающая дух стратегического партнерства.
По словам президента Маттареллы, многие итальянские предприятия успешно инвестируют и работают во Вьетнаме, и их число постоянно растет.
Президент Маттарелла также с удовольствием отметил, что стороны договорились развивать сотрудничество в области культуры и возобновляемых источников энергии.
Стороны обсудили сотрудничество между Вьетнамом и сообществом ЕС, отметив, что Вьетнам играет важную роль для ЕС, являясь осью, соединяющей ЕС с АСЕАН, особенно сотрудничество в области свободной торговли и инвестиций.
Стороны также договорились продолжать координацию на международных форумах и тесно сотрудничать в борьбе с изменением климата, сказал президент Маттарелла.
В свою очередь, президент Тхыонг подчеркнул, что в своей внешней политике Вьетнам придает особое значение дружбе и многогранному сотрудничеству с Италией - важным членом ЕС и международного сообщества.
Он поблагодарил принимающую сторону за признание и хорошую оценку двусторонних отношений, отметив, что конкретные вопросы, упомянутые президентом Италии, свидетельствуют о растущем политическом доверии и взаимопонимании между Вьетнамом и Италией.
За 50 лет дипломатических отношений и 10 лет стратегического партнерства в области сотрудничества обе страны достигли значительных успехов во всех областях.
По его словам, переговоры прошли в искренней, откровенной и открытой атмосфере, в ходе которых обсуждались многие важные вопросы.
Стороны договорились расширять сотрудничество во всех областях - от политики и дипломатии до торговли, инвестиций, образования и подготовки кадров, науки и технологии, культуры и обмена людьми, - сказал президент Тхыонг, отметив, что все это необходимо и важно для укрепления и повышения эффективности двусторонних отношений, достижения новых высот, как того желают лидеры и народы двух стран.
Разделяя с Президентом Италии озабоченность по поводу сложившейся в последнее время региональной и глобальной ситуации, Президент Вьетнама заявил о независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешней политики Вьетнама, отметив, что Вьетнам желает быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.
Вьетнам всегда стремится к тому, чтобы конфликты в регионе и мире решались мирными средствами, путем обмена мнениями, дискуссий и уважения Устава ООН и международного права, сказал он.
Что касается сотрудничества между Вьетнамом, ЕС и АСЕАН, президент Тхыонг подтвердил, что Вьетнам будет поддерживать и прилагать все усилия для того, чтобы отношения между Италией и АСЕАН становились все лучше и лучше, заявил он.
Касаясь сотрудничества в области культуры, вьетнамский лидер заявил, что полностью поддерживает и согласен с президентом Италии в вопросе создания итальянского культурного центра во Вьетнаме с целью дальнейшего развития культурных обменов между двумя странами и помощи итальянцам лучше понять вьетнамскую культуру и наоборот.