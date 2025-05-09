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Лидеры Беларуси и Вьетнама искренне стремятся вывести межгосударственные отношения на новый уровень
Посол Владимир Боровиков: Сегодняшнее интервью проходит в период празднования важных для наших стран и народов исторических дат: 50-летнего юбилея Освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, годовщины триумфальной победы вьетнамского народа в битве при Дьенбьенфу и 80-летия Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Победы, последствия которой стали триггером подъема национально-освободительного движения и краха колониальной системы, появлению на карте новых государств в Азии, Африке, Латинской Америке!
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас с этими знаменательными датами. И, конечно же, пожелать всем нам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия, и, главное, мирного неба над головой!
Визит Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама товарища То Лама в Беларусь в даты великих побед весьма символичен. Убежден, что он откроет новую страницу в истории отношений между нашими странами. Отношений, основанных на традициях дружбы, доверия, взаимопомощи и взаимопонимания и заложенных еще в прошлом веке в ходе первых визитов Президента Демократической Республики Вьетнам товарища Хошимина в г.Минск в 1957 и 1961 годах.
Наша дружба проверена временем и суровыми испытаниями. Белорусы вместе с другими народами бывшего СССР внесли вклад в победу вьетнамского народа над американскими империалистами и послевоенное восстановление страны. Тысячи вьетнамцев обучались и работали в нашей стране. А изображенный на 200-донговой купюре трактор «Беларус» и мотоцикл «Минск» стали здесь легендарными!
Мы не останавливаемся на достигнутом и движемся вперед. Только так, вместе, мы станем еще сильнее. И лидеры наших стран, Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, искренне стремятся вывести наши межгосударственные отношения на новый уровень.
Убежден, что визит товарища То Лама и его встреча с Президентом А.Г.Лукашенко придаст значительный импульс развитию многогранных отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, внесет дополнительный вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими странами.
Корреспондент: Какие меры, по Вашему мнению, необходимо предпринять обеим сторонам для того, чтобы активизировать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, сделав его соответствующим высокому уровню политических отношений и чаяниям народов двух стран?
Посол Владимир Боровиков: Существует множество направлений, в которых Беларусь и Вьетнам могли бы активизировать и расширить взаимовыгодное сотрудничество.
Ключевой является торгово-экономическая сфера. Как сказал Президент Беларуси А.Г.Лукашенко, «экономика – это приоритет приоритетов. Сильная экономика необходима для обеспечения устойчивости и безопасности страны». Уверен, эти слова актуальны для всех государств.
Экономические системы Беларуси и Вьетнама носят взаимодополняющий характер. Мы – не конкуренты, а партнеры.
Кроме товарообменных операций – а номенклатура поставляемой на рынки стран продукции расширяется с обеих сторон, – нужно значительное внимание уделять вопросам промкооперации с тем, чтобы обмануть географию и избежать «длинное плечо логистики». Выходить на рынок с совместным конкурентноспособным и наукоемким продуктом! Мы готовы делиться с нашими вьетнамскими друзьями технологиями и ноу-хау в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, цифровизации, производства продуктов питания. Готовы продолжить образовательные программы.
Как Вам известно, Беларусь вошла в клуб ядерно-энергетических государств. В нашей стране построена и успешно работает первая атомная электростанция. Реализуется космическая программа, запущено несколько спутников. В марте 2024 года первый белорусский космонавт Марина Василевская совершила полет на Международную космическую станцию. Это – перспективные направления сотрудничества и с Вьетнамом.
Нам необходимы новые точки опоры, за счет которых мы будем развивать нашу дружбу. А для этого нам важно чаще общаться. Наращивание ткани межличностных контактов, организация культурных мероприятий и реализация образовательных проектов позволяет стать ближе и лучше узнать друг друга. Наши страны уже можно посещать без виз. Нужно этим пользоваться. Также надеемся на запуск в ближайшее время прямого авиасообщения.
И самое важное: для успешного движения вперед необходима безусловная реализация политической воли и договоренностей лидеров наших государств.
Искренне убежден в том, что перед нами открыты большие перспективы сотрудничества, а традиционная, искренняя дружба наших народов является тем фундаментом, на котором и далее будут динамично развиваться белорусско-вьетнамские отношения.
Корреспондент: Вы живёте и работаете во Вьетнаме уже более трех лет. Какое послание Вы хотели бы передать вьетнамскому народу, особенно молодому поколению, в контексте 50-летия объединения страны?
Посол Владимир Боровиков: Вьетнам – замечательная страна. Красота природы и памятники архитектуры впечатляют и надолго остаются в памяти. Бухта Халонг и ландшафтный комплекс Чанган вообще признаны природными феноменами. Курорты Вьетнама привлекают теплым морем и прекрасными пляжами, высоким уровень сервиса и доступными ценами.
Как я уже успел убедиться, вьетнамцы – мудрый, трудолюбивый и искренний народ. И в этом мы очень похожи. Мы открытые, трудолюбивые и гостеприимные. Нам весьма импонируют ваше дружелюбие, радушие и оптимизм. Возможно, это связано с большим количеством солнечных дней в году. А, может, в истории Вьетнама было столько горя, трагизма и страданий, что нынешнее поколение, особенно молодежь, компенсирует все это позитивными эмоциями, готовностью и открытостью к новым контактам и перспективным проектам, в том числе с белорусами.
История наших государств сделала нас сильными – наши народы дали отпор агрессорам, отстояли свободу и право жить по своим правилам без указки с какой-либо стороны.
Как говорил товарищ Хо Ши Мин, «нет ничего дороже независимости, свободы». Патриотизм и преданность стране – вот еще два качества, общих для наших народов.
Потому, в связи со знаменательной датой – 50-летием освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны – я хотел бы пожелать то, что желаю своей родной Беларуси: мира и добра! Оставайтесь сплоченными, отстаивая интересы государства! Созидайте, трудитесь! Будьте преданными!
И, конечно же, не забывайте друзей, готовых всегда, невзирая на обстоятельства, прийти на помощь. Они никогда не преследуют свои интересы в ущерб другому! Цените их, будьте с ними искренними в отношениях!
Спасибо Вам большое!