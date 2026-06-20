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Ле Хоай Чунг: Саммит по случаю 35-летия отношений АСЕАН – Россия достиг очень позитивных и всесторонних результатов

18 июня Премьер-министр Ли Минь Хынг успешно завершил рабочую поездку для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН – Россия, который проходил 17–18 июня в городе Казань, Российская Федерация. По этому случаю член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг дал интервью прессе о заметных результатах саммита, а также о новых импульсах для дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, полученных в ходе этой важной поездки.
  Член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг. Фото: МИД Вьетнама  
Оценивая ключевые результаты саммита, министр Ле Хоай Чунг отметил, что участие Премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга в юбилейном саммите АСЕАН – Россия прошло успешно и способствовало укреплению отношений между АСЕАН и Россией, а также углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама. Это также продемонстрировало активную поддержку Вьетнамом России и отношений АСЕАН – Россия. Поездка подтвердила конструктивную роль Вьетнама в укреплении центральной роли АСЕАН в регионе, продвижении двусторонних высокоуровневых контактов и реализации внешнеполитического курса страны на независимость, самостоятельность, многовекторность и диверсификацию внешних связей, а также на вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и мире.

Можно утверждать, что Саммит по случаю 35-летия отношений АСЕАН – Россия достиг очень позитивных и всесторонних результатов. Во-первых, он подтвердил значимость, устойчивость и стратегическую роль отношений АСЕАН – Россия в условиях сложной и изменчивой международной и региональной обстановки. Личное участие большинства лидеров стран АСЕАН и Президента России Владимира Путина спустя 8 лет после повышения отношений до уровня стратегического партнёрства в 2018 году, а также сильные обязательства, взятые на саммите, показывают высокий приоритет, который стороны придают этим отношениям, рассматривая их как ключевой канал диалога и сотрудничества, укрепления стратегического доверия и вклада в мир и стабильность в обоих регионах.

Во-вторых, саммит определил стратегические рамки и направления развития отношений АСЕАН – Россия на новом этапе, обеспечив качественный переход в сотрудничестве. Совместная Казанская декларация 2026 года определила стратегическую основу и ключевые принципы взаимодействия, а План действий АСЕАН – Россия на 2026–2030 годы конкретизировал приоритетные направления, меры и механизмы реализации. Особо отмечается, что Совместная декларация по энергетическому сотрудничеству сделала энергетику новым опорным столпом партнёрства, отвечающим как текущим требованиям энергетической безопасности, так и долгосрочным интересам обеих сторон.

В-третьих, впервые лидеры АСЕАН и России провели отдельную сессию, посвящённую евразийской интеграции, где обменялись взглядами на формирование более широкого и долгосрочного пространства сотрудничества. На основе оценки потенциала и взаимодополняемости между АСЕАН и Евразийским регионом — особенно в сферах рынков, энергетики, логистики, минеральных ресурсов, науки и технологий — стороны выдвинули ряд предложений по более эффективному использованию существующих механизмов, таких как сотрудничество АСЕАН – ЕАЭС, АСЕАН – ШОС, взаимодействие со странами Центральной Азии и развитие евразийских транспортных коридоров.

С учётом значимых результатов саммита можно сказать, что сотрудничество АСЕАН – Россия активно переходит к более практичному, целенаправленному и институционализированному формату, что повышает роль обеих сторон и способствует миру, стабильности и развитию в регионе и мире.

Являясь активным и ответственным членом АСЕАН, а также надёжным Всеобъемлющим стратегическим партнёром России в регионе, высокопоставленная делегация Вьетнама во главе с Премьер-министром Ле Минь Хынгом внесла значительный вклад в результаты саммита и оставила заметный след.

Во-первых, Вьетнам проявляет инициативу и активно вносит больший вклад в формирование стабильной, сбалансированной и устойчивой стратегической среды. В своих выступлениях на саммите Премьер-министр Ле Минь Хынг представил глубокие и объективные оценки ситуации в регионе и мире, а также вопросов, которые АСЕАН и Россия должны решать совместно. Послание Премьер-министра о том, что Вьетнам всегда придаёт первостепенное значение диалогу, сотрудничеству, укреплению доверия, мирному урегулированию споров и соблюдению международного права, а также о том, что эти базовые принципы должны стать общим способом поведения государств, получило высокую оценку лидеров стран.

Во-вторых, Вьетнам внес важный вклад в стратегическое переформатирование отношений АСЕАН – Россия в более устойчивом, самодостаточном, практическом и ориентированном на реальные интересы формате. Предложения Вьетнама по укреплению сотрудничества АСЕАН – Россия для поддержания мира, стабильности и развития в обоих регионах были широко поддержаны участниками саммита. В частности, инициатива по развитию энергетического сотрудничества между АСЕАН и Россией способствовала повышению стратегического уровня отношений и приданию им долгосрочного содержания. Одновременно меры по усилению евразийской взаимосвязанности увеличивают практическую ценность и взаимные интересы между АСЕАН и Россией. По этому случаю Премьер-министр также объявил, что Вьетнам примет у себя Саммит молодёжной дипломатии АСЕАН – Россия в 2027 году, что отражает особое внимание к молодому поколению и укреплению доверия между регионами.

Во-третьих, Вьетнам гордится тем, что способствует превращению потенциала сотрудничества в конкретные выгоды для граждан и бизнеса обеих сторон. Исходя из потребностей и преимуществ АСЕАН и России, Премьер-министр предложил ряд практических мер, включая новые направления, такие как создание диалога бизнеса АСЕАН – ЕАЭС и цифровых платформ для взаимодействия предпринимателей, развитие мультимодальных транспортных коридоров между регионами и цифровой логистической карты, а также упрощение торговли. Предложения по развитию устойчивых агропродовольственных цепочек, созданию механизмов приоритетного снабжения удобрениями, кормовыми ингредиентами и агротехнологиями направлены на повышение устойчивости и стабильности сельского хозяйства Вьетнама и стран АСЕАН.

Через данный саммит Вьетнам подтвердил готовность играть роль моста в продвижении торговли и инвестиций между АСЕАН и РФ, превращая потенциал в конкретные проекты, связи — в бизнес-возможности, а доверие — в новый двигатель роста, способствуя более всестороннему и практическому развитию отношений.

Говоря о встрече Премьер-министра Ле Минь Хынга с Президентом РФ Владимиром Путиным, министр Ле Хоай Чунг отметил, что в ходе визита вьетнамская делегация уделила значительное время двусторонним контактам и обсуждению практических мер по реализации ранее достигнутых договорённостей. Руководители министерств и ведомств также провели встречи с российскими партнёрами для продвижения совместных обязательств. Российская сторона, в свою очередь, обеспечила особенно тёплый приём делегации Вьетнама. Президент Владимир Путин уделил продолжительное время беседе с Премьер-министром, что свидетельствует о высоком уровне внимания России к Вьетнаму и АСЕАН и способствует укреплению взаимопонимания.

Эффективные переговоры с Президентом Путиным в рамках визита стали продолжением активной внешнеполитической деятельности, направленной на дальнейшее укрепление политических отношений и придание нового импульса всестороннему развитию вьетнамско-российских связей в новую эпоху. Это также является реализацией договорённостей, достигнутых после исторического визита Генерального секретаря То Лама в Россию (май 2025 года) и телефонного разговора между То Ламом и Владимиром Путиным после успешного XIV съезда КПВ (январь 2026 года). Визит в Россию дал особенно важные результаты, которые можно обобщить в нескольких ключевых пунктах:

Во-первых, обе стороны подтвердили особую важность укрепления политического доверия на высоком уровне и решимость переосмыслить и всесторонне повысить уровень вьетнамско-российских отношений, чтобы они отвечали потребностям модернизации каждой страны в новую историческую эпоху. Были подтверждены шесть ключевых направлений развития двусторонних отношений на новом этапе: политическое доверие как основа отношений; оборона и безопасность как стратегическая опора; сотрудничество в энергетике, нефтегазовой сфере и атомной энергетике как стратегический прорыв; максимальное использование потенциала для расширения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества; продвижение эффективного взаимодействия в горнодобывающей промышленности, судостроении, модернизации железных дорог и развитии транспортных коридоров; укрепление сотрудничества в области науки и технологий, образования и подготовки кадров.

Во-вторых, оба лидера согласились, что вьетнамско-российские отношения развиваются в правильном направлении и демонстрируют заметные результаты. Политическое сотрудничество остаётся очень активным благодаря обмену делегациями на всех уровнях и регулярным контактам, направленным на определение стратегических ориентиров развития отношений во всех сферах. Только за первые 5 месяцев 2026 года состоялся ряд визитов в Россию на уровне правительства Вьетнама, а во второй половине года ожидаются визиты российских высокопоставленных руководителей во Вьетнам. Сотрудничество в сфере обороны и безопасности продолжает укрепляться и активно развиваться. Экономическое сотрудничество также демонстрирует положительную динамику роста товарооборота.

Энергетическое сотрудничество является ярким примером взаимодействия, особенно в связи с подписанием соглашения о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» — проекта исторического значения, нового символа вьетнамско-российских отношений и основы для развития атомной отрасли Вьетнама. Стороны также достигли важных договорённостей в области разведки и добычи нефти и газа во Вьетнаме и в России, а также активно обсуждают расширение сотрудничества в новых направлениях, включая чистую энергетику, возобновляемые источники энергии, торговлю энергоресурсами, СПГ и создание энергетической инфраструктуры хранения во Вьетнаме. Сотрудничество в области науки и технологий, образования, транспорта, культуры и туризма также показывает обнадёживающие результаты. Стороны продвигают создание сети центров цифровых исследований и разработок и реализацию совместных научных проектов.

В-третьих, стороны договорились активно и эффективно реализовывать существующие механизмы и соглашения в политической сфере, обороне и безопасности, энергетике, нефтегазовой и атомной энергетике, а также в других областях. Премьер-министр Ле Минь Хынг и Президент Путин подчеркнули, что это является важной основой для общего контроля за реализацией двусторонних проектов и оперативного устранения возникающих трудностей, чтобы обеспечить более практичное и эффективное развитие отношений.

Особо отмечается, что под решительным руководством Генсекретаря, Президента То Лама, Премьер-министра Ле Минь Хынга и других высокопоставленных руководителей Вьетнама многие узкие места и препятствия в отношениях были устранены, что создало благоприятные условия для реализации совместных проектов, особенно в ключевых областях, формируя основу для долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и РФ.

Двусторонние мероприятия с Россией подтверждают решимость руководства двух стран вывести вьетнамско-российское Всеобъемлющее стратегическое партнёрство на новый уровень, углубить и расширить сотрудничество. В ближайшее время правительство Вьетнама продолжит внимательно контролировать выполнение достигнутых соглашений. Министерства, ведомства и местные органы власти должны укреплять понимание необходимости постоянного обновления подходов к сотрудничеству с Россией, разрабатывать конкретные планы действий и использовать потенциал двустороннего взаимодействия во всех сферах, способствуя модернизации и развитию каждой страны, более практично отвечая потребностям и стремлениям народов двух стран, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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