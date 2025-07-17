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Летний лагерь «Вьетнам 2025»: Молодёжь соотечественников вместе «пишет продолжение истории мира»
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что с темой «Вместе пишем продолжение истории мира» Летний лагерь «Вьетнам 2025» направлен на обращение к молодому поколению вьетнамцев, особенно живущих за рубежом, с надеждой, что они будут идти вместе со страной, укрепляя солидарность и внося вклад в мощное развитие Вьетнама в эпоху интеграции и прогресса.
По её словам, молодёжь является связующим мостом между Вьетнамом и миром, новым поколением, которое продолжит писать историю мира — с помощью знаний, любви, креативности и национальной гордости.
По завершении этого путешествия, участники увезут с собой не только ценные воспоминания и крепкую дружбу, но и более глубокую любовь к Родине — Вьетнаму, и будут готовы внести свой вклад в построение мирного, солидарного и гуманного мира.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Даклак Чыонг Конг Тхай отметил, что программа лагеря является наглядным свидетельством дружбы, единения и ориентации на будущее.
Нгуен Дык Минь (19 лет, из Российской Федерации) поделился, что участие в мероприятиях Летнего лагеря 2025 года стало для него незабываемым воспоминанием. Минь признался, что чувствует себя по-настоящему счастливым, поскольку это отличная возможность познакомиться и пообщаться с друзьями со всего мира.
По его словам, лагерь стал прекрасной возможностью для него и других участников посетить разные регионы страны, тем самым расширив знания о культуре, истории и Родине — Вьетнаме. Эти впечатления станут основой для лучшего понимания современного, стремительно развивающегося Вьетнама, а также возможностью распространять вьетнамскую культуру среди друзей в странах их проживания.
Летний лагерь «Вьетнам 2025» проходит с 13 по 26 июля в таких местах, как Хошимин, Даклак, Куангай, Дананг, Куангчи, Нгеан, Ниньбинь и Ханой.
Программа лагеря включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию — «пить воду, помня о её истоке», благотворительные акции по поддержке национальных меньшинств, а также культурные мероприятия, такие как знакомство с традициями гонгов и музыкальных инструментов Центрального нагорья…