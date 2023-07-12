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НОВОСТИ

Летний лагерь для молодых вьетнамцев, проживающих зарубежом стартует в городе Хошимин

60 вьетнамских молодых людей зарубежом из 14 зарубежных стран и территорий присоединились к местной молодежи в ежегодном летнем лагере, который стартовал в Хошимине 11 июля. 60 вьетнамских молодых людей зарубежом из 14 зарубежных стран и территорий присоединились к местной молодежи в ежегодном летнем лагере, который стартовал в Хошимине 11 июля.

Это мероприятие, 16-е по счету, организовано совместно городским Комитетом по делам зарубежных вьетнамцев и городским Коммунистическим союзом молодежи имени Хошимина. Она продлится до 15 июля.

Программа включает в себя экскурсию по городу, добровольные молодежные программы по посещению и вручению подарков малоимущим учесникам в уезде Канжо и провинции Биньтхуан, поездку на прекрасные пляжи города Фантхиет на южном побережье провинции Биньтхуан и обмен мнениями с местной молодежью там.

В Биньтхуане также запланировано посещение школы Duc Thanh, где преподавал дядюшка Хо перед тем, как покинуть страну и искать пути спасения страны, и знакомство с культурными и архитектурными работами этнического народа чам в башне Пошану.

Выступая на церемонии открытия, Динь Тхи Фыонг Тхао, заместитель председателя муниципального комитета по делам зарубежных вьетнамцев и глава оргкомитета летнего лагеря, отметила, что лагерь дает возможность объединить вьетнамскую молодежь из разных стран мира и воспитать чувство национальной гордости за свою родину у зарубежных молодых людей.

В этом году участники приехали из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Польши, Венгрии, Малайзии, Австралии, Таиланда, Камбоджи, Сингапура, Тайваня (Китай).

ВИА/ИЖВ

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