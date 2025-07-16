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Летний лагерь Вьетнам 2025: Молодёжь зарубежной диаспоры знакомится с культурой гонга

В третий день «Летнего лагеря Вьетнам 2025» более 100 участников - молодёжь и студенты вьетнамской диаспоры из 31 страны - познакомились с историей, культурой, географией и экономическим потенциалом региона Центрального нагорья. В рамках программы 15 июля «Летний лагерь Вьетнам 2025» под девизом «Вместе продолжаем писать историю мира» был организован Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, Министерством иностранных дел Вьетнама. Делегация представителей молодого поколения зарубежной диаспоры, направлявшихся из города Хошимин в провинцию Даклак.

В третий день «Летнего лагеря Вьетнам 2025» более 100 участников - молодёжь и студенты вьетнамской диаспоры из 31 страны - познакомились с историей, культурой, географией и экономическим потенциалом региона Центрального нагорья. Вечером того же дня они приняли участие в культурной программе с выступлением гонгов под названием «Эхо великого леса», исполненной народными мастерами.

В тёплой и радостной атмосфере участники наслаждались выступлениями народности Эде, пробовали рисовое вино «рыоу кан», играли на традиционных музыкальных инструментах, пели песни о нагорье и пили кофе.

Вилатда Муонгкхунсин (2003 года рождения, из Лаоса) поделилась, что это её первый визит в Даклак. Здесь она приняла участие в игре на музыкальном инструменте Т’рынг - это был очень увлекательный опыт. Вернувшись домой, она обязательно расскажет своим друзьям об этом крае и его жителях.

Нго Тхи Тхань Май, заместитель председателя Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом, руководитель Летнего лагеря Вьетнама 2025, заявила, что в этом году провинция Даклак была выбрана для открытия лагеря, потому что здесь проходят многочисленные важные национальные события. Именно Даклак стал отправной точкой Весеннего наступления 1975 года, приведшего к полному освобождению Юга и объединению страны.

Программа этого года построена так, чтобы соединить прошлое и настоящее, чтобы молодёжь зарубежной диаспоры могла одновременно изучать землю, культуру и историю страны, а также увидеть экономический потенциал и развитие не только региона, но и всей страны в целом.

Программа лагеря проходит с 13 по 26 июля в Хошимине, Даклаке, Куангнгай, Дананге, Куангчи, Нгеан, Ниньбинь и Ханое. Официальная церемония открытия состоялась вечером 16 июля в Даклаке, а церемония закрытия планируется вечером 25 июля в Ханое.

Летний лагерь Вьетнама ежегодно организуется с 2004 года (за исключением двух лет перерыва из-за пандемии COVID-19). Лагерь служит площадкой для того, чтобы молодое поколение вьетнамцев за рубежом могло глубже познакомиться с Родиной, укрепить связи и солидарность друг с другом, а также с молодёжью внутри страны; воспитать в себе патриотизм и любовь к Вьетнаму.

ВИА/ИЖВ

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