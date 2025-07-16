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Летний лагерь Вьетнам 2025: Молодёжь зарубежной диаспоры знакомится с культурой гонга
В третий день «Летнего лагеря Вьетнам 2025» более 100 участников - молодёжь и студенты вьетнамской диаспоры из 31 страны - познакомились с историей, культурой, географией и экономическим потенциалом региона Центрального нагорья. Вечером того же дня они приняли участие в культурной программе с выступлением гонгов под названием «Эхо великого леса», исполненной народными мастерами.
В тёплой и радостной атмосфере участники наслаждались выступлениями народности Эде, пробовали рисовое вино «рыоу кан», играли на традиционных музыкальных инструментах, пели песни о нагорье и пили кофе.
Вилатда Муонгкхунсин (2003 года рождения, из Лаоса) поделилась, что это её первый визит в Даклак. Здесь она приняла участие в игре на музыкальном инструменте Т’рынг - это был очень увлекательный опыт. Вернувшись домой, она обязательно расскажет своим друзьям об этом крае и его жителях.
Нго Тхи Тхань Май, заместитель председателя Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом, руководитель Летнего лагеря Вьетнама 2025, заявила, что в этом году провинция Даклак была выбрана для открытия лагеря, потому что здесь проходят многочисленные важные национальные события. Именно Даклак стал отправной точкой Весеннего наступления 1975 года, приведшего к полному освобождению Юга и объединению страны.
Программа этого года построена так, чтобы соединить прошлое и настоящее, чтобы молодёжь зарубежной диаспоры могла одновременно изучать землю, культуру и историю страны, а также увидеть экономический потенциал и развитие не только региона, но и всей страны в целом.
Программа лагеря проходит с 13 по 26 июля в Хошимине, Даклаке, Куангнгай, Дананге, Куангчи, Нгеан, Ниньбинь и Ханое. Официальная церемония открытия состоялась вечером 16 июля в Даклаке, а церемония закрытия планируется вечером 25 июля в Ханое.
Летний лагерь Вьетнама ежегодно организуется с 2004 года (за исключением двух лет перерыва из-за пандемии COVID-19). Лагерь служит площадкой для того, чтобы молодое поколение вьетнамцев за рубежом могло глубже познакомиться с Родиной, укрепить связи и солидарность друг с другом, а также с молодёжью внутри страны; воспитать в себе патриотизм и любовь к Вьетнаму.