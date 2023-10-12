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НОВОСТИ

Лесопромышленный сектор восстанавливает свои позиции по мере увеличивания заказов

Многие деревообрабатывающие предприятия получили больше заказов на оставшиеся месяцы этого года после затяжного затора, что посылало радужные сигналы отечественной лесной промышленности. Департамент внешней торговли при Министерстве промышленности и торговли сообщил, что стоимость экспорта древесины и изделий из древесины в прошлом месяце достигла около 1,2 млрд долларов США, что на 7% меньше, чем в августе, но на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние месяцы Департамент повысил оптимистичный прогноз по этому сектору, основываясь на позитивных событиях на рынке жилья и растущем спросе на дизайн интерьера в новом году.

Вице-председатель Ассоциации ремесел и деревообрабатывающей промышленности Хошимина (HAWA) Нгуен Чан Фыонг заявил, что с мая в отрасли наблюдаются признаки улучшения, и прогнозирует, что выручка в этом году составит около 14-14,5 миллиардов долларов США.

В компании D'Furni заявили, что портфели заказов заполнены до первого квартала 2024 года, добавив, что ее филиалы в Северной Америке работают над сохранением заказов от традиционных клиентов, одновременно расширяя сотрудничество посредством крупных проектов.

Чан Хоай Хыу, директор компании Gia Nhien Co., Ltd., сказал, что после периода заморозки объем экспортных заказов увеличился, многие из них поступили из Польши, Нидерландов, Германии, Хорватии и Италии, среди других.

Однако высокие затраты на вводимые ресурсы остаются головной болью для многих предприятий, не приводя к существенному увеличению доходов. Кроме того, на восстановление отрасли повлияли и продолжающиеся конфликты, не имеющие признаков охлаждения.

ВИА/ИЖВ

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