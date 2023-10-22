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Лесной экотуризм: предстоит мобилизовать устойчивые финансовые ресурсы
«Для жителей здесь вековые деревья — место обитания богов, поэтому они никогда не причинят им вреда. Леса здесь считаются источником культуры. Если исчезнет лес, то исчезнет и наша этническая культура», — поделился Ко Са Эн Луй.
Название «Бидуп – Нуиба» происходит от названий двух самых высоких гор в регионах Бидуп и Нуиба, которые являются основной территорией Всемирного биосферного заповедника Лангбианг, признанного таковым в 2015 году.
Бидуп Нуиба — один из четырех центров биоразнообразия во Вьетнаме и одна из важных орнитологических территорий мира. Кроме того, это вторая территория Вьетнама по разнообразию видов голосеменных растений и приоритетная территория номер 1 в программе сохранения хребта Чыонгшон. За первые 9 месяцев 2023 года количество туристов, посетивших заповедник, составило всего 6 тысяч, тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оно выросло на 10,35%.
Национальный парк Кукфыонг был отмечен наградой World Travel Awards (WTA) как ведущий национальный парк Азии 5 раз подряд. Но каждый год парк привлекает всего около 120.000 посетителей, намного меньше, чем количество посетителей национального парка Дой Интанон в Таиланде (700.000 человек), который также был награжден WTA.
В настоящее время национальные парки в основном сами организуют туры для туристов. Однако это дело создаёт нагрузку на парки, поскольку им приходится одновременно сохранять и поддерживать биоразнообразие в парках.
По словам Фам Киен Кыонга, директора Центра экологического образования и услуг национального парка Кукфыонг, государственный бюджет не выделяет средства на туристическую деятельность в парках. Поэтому это затрудняет привлечение качественной рабочей силы в туристический сектор.
По словам директора национального парка Бидуп-Нуиба Ле Ван Хыонга, экспериментальный туризм, основанный на биоразнообразии, должен соответствовать правилам: национальные парки не сдают в аренду леса для туризма, а сдают только лесную среду. В парках предоставляют услуги переводчика, знакомя таким образом посетителей с лесными историями и проводя их до источников природы. По мнению Ле Ван Хыонга, самым большим препятствием для развития такого туризма является отсутствие утвержденных экотуристического проекта и плана устойчивого лесопользования.
При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) Совет по управлению лесными проектами в настоящее время поддерживает 11 населенных пунктов и 3 национальных парка, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей. Помимо улучшения качества и биоразнообразия, повышения качества лесов, имеющих высокую природоохранную ценность, защиты дикой природы... проект также обеспечивает обучение навыкам экологической интерпретации, продвигает ключевые туристические продукты для привлечения большего количества туристов и поддержки сохранения биоразнообразия.
По словам Чиеу Ван Лыка, заместителя директора Департамента лесного хозяйства, развитие экотуризма в национальных парках создаст значительные ресурсы для улучшения условий жизни людей, особенно живущих вдоль опушки леса и в буферной зоне лесов. Это также устойчивый финансовый источник, поддерживающий деятельность Правления, непосредственно занимающихся защитой и сохранением лесных экосистем.