НОВОСТИ
Лесная охрана Зялай обнаружила редкую белошейную выпь
Поскольку у подразделения отсутствуют условия для содержания животного в неволе, раненая птица была передана в парк FLC Zoo Safari в городе Куинён, который имеет разрешение Народного комитета провинции на сохранение и демонстрацию редких животных по полудикой модели.
Птица была обнаружена раненой вблизи жилого района в квартале Куинённам. Осознав, что это охраняемый дикий вид, нашедший добровольно передал её в полицию квартала.
Получив птицу, полиция квартала совместно с профильными местными органами и подразделением лесной охраны Туйфыок – Куинён оформили необходимые процедуры передачи и направили её в учреждение по охране и сохранению в соответствии с действующими правилами.
Факт передачи свидетельствует о растущей осведомлённости и чувстве ответственности местных жителей в деле защиты дикой природы, способствуя соблюдению законодательства и сохранению биоразнообразия в регионе.