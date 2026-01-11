Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Лесная охрана Зялай обнаружила редкую белошейную выпь

9 января подразделение лесной охраны Туйфыок – Куинён провинции Зялай спасло редкую белошейную выпь (Gorsachius melanoleucos) - вид, занесённый в Красную книгу Вьетнама и относящийся к числу находящихся под угрозой исчезновения и подлежащих приоритетной охране.
Анх Чинь Куок Фу (в центре) добровольно передал редкую белошейную выпь в полицию и власти квартала Куинённам. (Фото: baogialai.com.vn

 

Поскольку у подразделения отсутствуют условия для содержания животного в неволе, раненая птица была передана в парк FLC Zoo Safari в городе Куинён, который имеет разрешение Народного комитета провинции на сохранение и демонстрацию редких животных по полудикой модели.

Птица была обнаружена раненой вблизи жилого района в квартале Куинённам. Осознав, что это охраняемый дикий вид, нашедший добровольно передал её в полицию квартала.

Получив птицу, полиция квартала совместно с профильными местными органами и подразделением лесной охраны Туйфыок – Куинён оформили необходимые процедуры передачи и направили её в учреждение по охране и сохранению в соответствии с действующими правилами.

Факт передачи свидетельствует о растущей осведомлённости и чувстве ответственности местных жителей в деле защиты дикой природы, способствуя соблюдению законодательства и сохранению биоразнообразия в регионе.

ИЖВ/ВИА

