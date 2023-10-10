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Легендарный саксофонист Кенни Джи выступит с благотворительным концертом во Вьетнаме

14 ноября в Ханое состоится выступление известного саксофониста Кенни Джи, приуроченное к открытию международного музыкального проекта «Доброе утро, Вьетнам», посвященного вьетнамскому обществу и инициированного газетой «Нянзан» и компанией IB Group Vietna
  Саксофонист Кенни Джи. Фото: Организаторы  
Как прозвучало на пресс-конференции 9 октября, проект должен стать ежегодным мероприятием, которое не только привезет во Вьетнам лучших музыкантов мира, но и направит все вырученные средства на благотворительные цели, проводимые газетой. Программа открытия «Kenny G live in Vietnam» продлится более двух часов в Национальном конференц-центре в районе Нам Ты Лием. Лауреат премии «Грэмми» и его аккомпанирующая группа исполнят все известные композиции за свою карьеру, такие как «Going Home», «Havana», «Romeo & Juliet» и «My Heart Will Go On».

Саксофонист Кенни Джи, получив приглашение от организатора, выразил свои эмоции по поводу гуманистической значимости шоу, поскольку это будет его первое выступление в рамках такой масштабной программы, ориентированной на сообщество.

На пресс-конференции главный редактор газеты «Нянзан» Ле Куок Минь отметил, что за последние годы газета организовала множество крупных творческих и благотворительных программ, направленных на поддержку раненых солдат, семей погибших за родину, малообеспеченных студентов и учителей в отдаленных районах.

Поддерживая такую приверженность, газета «Нянзан» надеется расширить сферу своей деятельности и привнести свежие краски в свою деятельность в интересах сообщества, приглашая к участию всемирно известных художников, а также продвигая имидж Вьетнама и его народа.

Кенни Джи - американский композитор, продюсер и легенда саксофона. Он является автором сотен инструментальных музыкальных произведений, продал более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Его имя было очень хорошо знакомо вьетнамской аудитории в 1990-е годы.

ВИА/ИЖВ

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