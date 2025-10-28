НОВОСТИ
Латиноамериканские СМИ подчёркивают значение проведения во Вьетнаме церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности
Венесуэльское многоформатное СМИ teleSUR опубликовало статью под заголовком «ООН призывает защищать людей в киберпространстве», в которой подчеркнуло активную роль Вьетнама в продвижении принципов многосторонности, содействии содержательному диалогу и практическому сотрудничеству между государствами.
Издание процитировало слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который назвал Ханой «достойным местом для этого события», отметив, что это отражает признание международным сообществом организационного потенциала и высокого международного авторитета Вьетнама.
В то же время испаноязычный портал Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) отметил, что церемония подписания Конвенции собрала представителей десятков стран и территорий, включая многие государства Латинской Америки - Бразилию, Чили, Коста-Рику, Перу, Эквадор, Уругвай и Венесуэлу.
По данным УНП ООН, проведение этого мероприятия во Вьетнаме отразило дух международной солидарности и заложило основу для транснационального сотрудничества в сфере сбора цифровых доказательств, защиты пользователей интернета и предотвращения киберпреступности.
Мексиканское издание El Economista подчеркнуло, что подписание Ханойской конвенции десятками стран и организаций стало важнейшим шагом к созданию единой правовой основы, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с цифровыми преступлениями, от онлайн-мошенничества и отмывания денег до сексуальной эксплуатации детей в интернете.
Газета процитировала мнение экспертов, которые отметили, что выбор Ханоя в качестве места проведения церемонии несёт мощный посыл доверия и признания растущей роли Вьетнама в решении глобальных вопросов.
Кроме того, El Economista отметила, что «ежедневно изощрённые мошеннические схемы разрушают семьи, лишают мигрантов их сбережений и наносят мировой экономике ущерб на миллиарды долларов», и призвала к согласованной и решительной глобальной реакции на эти угрозы.
Эта атмосфера коллективных действий, как отметила газета, стала ключевым посланием ханойского саммита высокого уровня, на котором Вьетнам продемонстрировал свою роль моста для сотрудничества и символа активного, ответственного и надёжного члена международного сообщества, обеспечивающего глобальную кибербезопасность.
Латиноамериканские СМИ также подчеркнули потенциальное положительное влияние Конвенции на регион, который, несмотря на значительные успехи в цифровой трансформации, сталкивается с растущими трансграничными киберугрозами.
По данным teleSUR, участие многих стран Латинской Америки в церемонии подписания в Ханое продемонстрировало решимость региона укреплять свою правовую базу, расширять международное сотрудничество и строить более безопасное и справедливое киберпространство для всех граждан.
26 октября аргентинские издания Infobae и La Nación также сообщили о событии, отметив, что Конвенция, принятая в конце 2024 года после пяти лет переговоров, устанавливает единые стандарты расследования, судебного преследования и предотвращения преступлений в интернете. Документ охватывает широкий круг правонарушений, от хакерских атак и финансового мошенничества до распространения конфиденциальных изображений без согласия, что вызывает всё большую озабоченность во всём мире.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Конвенцию «мощным, юридически обязательным инструментом для укрепления нашей коллективной защиты от киберпреступности» и «ярким примером жизнеспособности многостороннего подхода». Он подчеркнул: «Это клятва в том, что ни одна страна, независимо от уровня её развития, не останется беззащитной перед лицом киберпреступности».
Гутерриш охарактеризовал Конвенцию как «победу для жертв насилия в интернете» и «чёткий путь для следователей и прокуроров к преодолению прежних барьеров».
Издание La Nación также отметило, что Конвенция криминализирует широкий спектр правонарушений, связанных с использованием технологий, и предусматривает механизм круглосуточного сотрудничества между странами, обеспечивающий оперативный и эффективный обмен электронными доказательствами. Это первый международный договор, который квалифицирует нераспространение интимных изображений без согласия как уголовно наказуемое деяние и рассматривает проблему сексуального насилия в интернете в отношении детей, важный шаг вперёд в деле защиты прав человека в киберпространстве.
Церемония в Ханое также продемонстрировала доверие со стороны ООН и международного сообщества к Вьетнаму, вновь подтвердив активную роль страны в формировании безопасного, прозрачного и гуманного мирового цифрового порядка, а также открыв новые возможности для международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и устойчивого развития.