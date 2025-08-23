НОВОСТИ
Лаос признал национальным историческим памятником «Тропа Чыонгшон – Тропа Хо Ши Мина на территории Лаоса»
Церемония прошла в атмосфере крепкой дружбы и особой солидарности между двумя партиями, государствами и народами обеих стран. От имени руководства Министерства обороны и рабочей группы Лаоса – Вьетнама генерал-лейтенант Вонгсон Инпанфим, начальник Главного политического управления Народной армии Лаоса, заместитель министра обороны Лаоса, представил отчет о результатах обследования и подготовке научного досье «Исторический памятник Тропа Чыонгшон – Тропа Хо Ши Мина на территории Лаоса».
Лаос и Вьетнам – соседние страны, связанные общими идеалами и традициями солидарности и взаимопомощи. В декабре 1960 года, чтобы удовлетворить требования борьбы за национальное освобождение и сопротивления американской агрессии, Центральный комитет Народной партии Лаоса (ныне Народно-революционная партия Лаоса) согласился с Трудовой партией Вьетнама (ныне Коммунистическая партия Вьетнама) на обследование и строительство стратегической транспортной магистрали «Тропа Хо Ши Мина на территории Лаоса».
Историческая практика доказала, что эта тропа была не только стратегическим маршрутом военной и тыловой логистики, но и важной стратегической базой взаимопомощи между двумя сторонами, ставшей «дорогой боевого союза» народов Лаоса и Вьетнама. Кроме того, тропа служила общим театром боевых действий трех стран – Лаоса, Вьетнама и Камбоджи.
Исходя из её роли и значения, партии и правительства Лаоса и Вьетнама поручили министерствам обороны двух стран направить рабочую группу для совместного обследования и сбора информации о памятниках вдоль Тропы Хо Ши Мина на территории Лаоса в 2023–2024 годах.
Рабочая группа обследовала 18 объектов в 7 провинциях Лаоса. Несмотря на трудности, такие как утрата аутентичности некоторых участков и изменения со временем, обе стороны собрали большой объём данных для создания научного досье «Исторический памятник Тропа Чыонгшон – Тропа Хо Ши Мина на территории Лаоса».
После получения указаний премьер-министра Лаоса и экспертизы департамента культурного наследия 16 декабря 2024 года министр информации, культуры и туризма Лаоса (ныне Министерство культуры и туризма) подписал решение о признании «Тропы Чыонгшон – Тропы Хо Ши Мина на территории Лаоса» национальным историческим памятником Лаоса.
Генерал-лейтенант Инпанфим отметил, что после завершения проекта Министерство обороны Лаоса продолжит развивать его в качестве исторического туристического объекта, чтобы офицеры, солдаты и народ Лаоса, особенно молодое поколение, могли изучать и укреплять особые отношения между двумя странами, а также перенимать ценные уроки стратегического и тактического военного искусства для их развития и применения в современных условиях.
На церемонии заместитель министра культуры и туризма Лаоса вручил «Свидетельство о признании Тропы Чыонгшон – Тропы Хо Ши Мина на территории Лаоса» в качестве национального исторического памятника генерал-полковнику Вонгкхаму Фоммакону, заместителю министра обороны Лаоса.