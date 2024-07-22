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Лаос объявляет национальный траур по лидеру партии Вьетнама

В Лаосе 25 и 26 июля будет объявлен национальный траур по генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, сообщил 22 июля на пресс-конференции во Вьентьяне министр и глава канцелярии премьер-министра Лаоса Буахонг Наммавонг.
  Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA  
Вьетнамский лидер скончался в Ханое 19 июля в возрасте 80 лет.

В объявлении говорится, что Генеральный секретарь партии внес значительный вклад в неустанное развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между партиями, государствами и народами двух стран. Его кончина - это потеря близкого и надежного друга для партии, государства и народа Лаоса. В связи с этим партияиправительство Лаоса приняло решение с 25 по 26 июля объявить государственный траур в Лаосе, а также в посольствах и дипломатических представительствах страны за рубежом, приспустив флаги и приостановив все развлекательные мероприятия.

Согласно объявлению, правительство Лаоса поручило Министерству иностранных дел координировать свои действия с аппаратом Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), Комиссией по внешним связям и соответствующими ведомствами для подготовки встречи высокопоставленной делегации партии и государства Лаоса во главе с Генеральным секретарем Центральный комитет ЛНРП и Президентом Лаоса примут участие в похоронах Нгуен Фу Чонга в Ханое.

Органы будут координировать свои действия с посольством Вьетнама в Лаосе, чтобы подготовить делегации, которые прибудут выразить почтение, сделать записи в траурной книге и возложить венки в посольстве Вьетнама во Вьентьяне. Им также поручено скоординировать работу с соответствующими ведомствами, чтобы проинформировать посольства и дипломатические миссии Лаоса за рубежом о необходимости почтить память покойного лидера в представительных органах Вьетнама в принимающих странах.

В объявлении, в частности, отмечается, что во время проведения 57-й встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и сопутствующих встреч в Лаосе с 21 по 27 июля министерство иностранных дел страны должно обеспечить соответствующую подготовку и уведомить все участвующие делегации, особенно в отношении организации банкетов и фестивалей.

Лаосские министерства, ведомства и организации от центрального до местного уровня, а также Общество лаосско-вьетнамской дружбы должны выразить соболезнования своим вьетнамским партнерам и направить делегации для участия в церемониях, чтобы отдать дань уважения, которые пройдут в посольстве и генеральных консульствах Вьетнама в населенных пунктах. В то же время лаосские провинции, поддерживающие побратимские отношения с вьетнамскими населенными пунктами, должны выразить соболезнования своим партнерам.

Во Вьетнаме 25 - 26 июля также будет объявлен двухдневный национальный траур по генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу.

ВИА/ИЖВ

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