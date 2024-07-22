НОВОСТИ
Лаос объявляет национальный траур по лидеру партии Вьетнама
В объявлении говорится, что Генеральный секретарь партии внес значительный вклад в неустанное развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между партиями, государствами и народами двух стран. Его кончина - это потеря близкого и надежного друга для партии, государства и народа Лаоса. В связи с этим партияиправительство Лаоса приняло решение с 25 по 26 июля объявить государственный траур в Лаосе, а также в посольствах и дипломатических представительствах страны за рубежом, приспустив флаги и приостановив все развлекательные мероприятия.
Согласно объявлению, правительство Лаоса поручило Министерству иностранных дел координировать свои действия с аппаратом Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), Комиссией по внешним связям и соответствующими ведомствами для подготовки встречи высокопоставленной делегации партии и государства Лаоса во главе с Генеральным секретарем Центральный комитет ЛНРП и Президентом Лаоса примут участие в похоронах Нгуен Фу Чонга в Ханое.
Органы будут координировать свои действия с посольством Вьетнама в Лаосе, чтобы подготовить делегации, которые прибудут выразить почтение, сделать записи в траурной книге и возложить венки в посольстве Вьетнама во Вьентьяне. Им также поручено скоординировать работу с соответствующими ведомствами, чтобы проинформировать посольства и дипломатические миссии Лаоса за рубежом о необходимости почтить память покойного лидера в представительных органах Вьетнама в принимающих странах.
В объявлении, в частности, отмечается, что во время проведения 57-й встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и сопутствующих встреч в Лаосе с 21 по 27 июля министерство иностранных дел страны должно обеспечить соответствующую подготовку и уведомить все участвующие делегации, особенно в отношении организации банкетов и фестивалей.
Лаосские министерства, ведомства и организации от центрального до местного уровня, а также Общество лаосско-вьетнамской дружбы должны выразить соболезнования своим вьетнамским партнерам и направить делегации для участия в церемониях, чтобы отдать дань уважения, которые пройдут в посольстве и генеральных консульствах Вьетнама в населенных пунктах. В то же время лаосские провинции, поддерживающие побратимские отношения с вьетнамскими населенными пунктами, должны выразить соболезнования своим партнерам.
Во Вьетнаме 25 - 26 июля также будет объявлен двухдневный национальный траур по генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу.