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Лаос и Камбоджа поздравили с 70-летием победы в Дьенбьенфу
Комитет назвал победу при Дьенбьенфу 1954 года одним из великих триумфов партии, армии и народа Вьетнама в борьбе против колониального вторжения, символом боевого союза армий и народов Вьетнама и Лаоса и огромным источником силы, приведшим партию и народ Лаоса к победе в борьбе за национальное освобождение.
Партия, государство и народ Лаоса выражают глубокую признательность и искреннюю благодарность за значительную, бесценную, эффективную и своевременную помощь, которую партия, государство и народ Вьетнама оказывали Лаосу как в прошлом, так и в настоящее время в деле обороны, строительства и развития страны.
В то же время Центральный комитет КПВ пишет, что за последние семь десятилетий славная победа при Дьенбьенфу, которая прогремела на пяти континентах и потрясла весь мир, была запечатлелась в сердцах вьетнамского народа и международных друзей. Она послужила доказательством солидарности и общих страданий трех народов - Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.
КПВ выразила твердую уверенность в том, что под надежным руководством КПВ во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ добьется новых и еще больших успехов в реализации резолюции 13-го всевьетнамского партийного съезда.
КПВ высоко ценит традиционную дружбу и всестороннее сотрудничество между партиями, государствами и народами двух стран под девизом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость», говорится в послании.