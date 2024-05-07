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Лаос и Камбоджа поздравили с 70-летием победы в Дьенбьенфу

Центральный комитет Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП) и Центральный комитет Камбоджийской народной партии (КНП) направили поздравительные послания Центральному комитету Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) по случаю 70-летия победы при Дьенбьенфу (7 мая).
  Флаг «С решимостью сражаться, с решимостью одержать полную победу» развевается над бункером генерала де Кастриса. Фото: ВИA  
В своем послании ЦК ЛНРП пишет, что победа при Дьенбьенфу и успехи на различных фронтах в 1953-1954 годах создали благоприятные условия и преимущества за столом переговоров, что привело к подписанию Женевских соглашений о восстановлении мира в трех индокитайских странах: Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, в духе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Северный Вьетнам был полностью освобожден и приступил к строительству социализма, что дало значительный импульс борьбе за освобождение Юга и национальное воссоединение.

Комитет назвал победу при Дьенбьенфу 1954 года одним из великих триумфов партии, армии и народа Вьетнама в борьбе против колониального вторжения, символом боевого союза армий и народов Вьетнама и Лаоса и огромным источником силы, приведшим партию и народ Лаоса к победе в борьбе за национальное освобождение.

Партия, государство и народ Лаоса выражают глубокую признательность и искреннюю благодарность за значительную, бесценную, эффективную и своевременную помощь, которую партия, государство и народ Вьетнама оказывали Лаосу как в прошлом, так и в настоящее время в деле обороны, строительства и развития страны.

В то же время Центральный комитет КПВ пишет, что за последние семь десятилетий славная победа при Дьенбьенфу, которая прогремела на пяти континентах и потрясла весь мир, была запечатлелась в сердцах вьетнамского народа и международных друзей. Она послужила доказательством солидарности и общих страданий трех народов - Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.

КПВ выразила твердую уверенность в том, что под надежным руководством КПВ во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ добьется новых и еще больших успехов в реализации резолюции 13-го всевьетнамского партийного съезда.

КПВ высоко ценит традиционную дружбу и всестороннее сотрудничество между партиями, государствами и народами двух стран под девизом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость», говорится в послании.

ВИА/ИЖВ

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