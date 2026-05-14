НОВОСТИ

Лаос высоко оценивает сотрудничество с Вьетнамом в сфере информации и коммуникаций

Лаос и Вьетнам усиливают сотрудничество в сфере коммуникаций, подготовки журналистских кадров и обмена опытом в целях укрепления дружественных отношений и устойчивого развития.
  Министр Лам Тхи Фыонг Тхань и заместитель заведующего Отделом пропаганды и политического воспитания Лаоса Ванси Куамуа обмениваются Протоколом о сотрудничестве на период 2026–2030 годов. Фото: ВИA  
В рамках визита и рабочей поездки в Лаос 12–13 мая член Центрального комитета КПВ, министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Лам Тхи Фыонг Тхань провела встречи с членом Политбюро, заместителем Премьер-министра, министром образования и спорта Лаоса Тхонгсалитом Мангномеком; членом Политбюро, Заведующим Отделом ЦК Народно-революционной партии Лаоса по пропаганде и политическому воспитанию Кхамфаном Пхеуйявонгом; а также провела переговоры с заместителем заведующего Отделом ЦК по пропаганде и политическому воспитанию Ванси Куамуа с целью продвижения сотрудничества между двумя странами в области информации, коммуникаций и журналистики.

Как сообщает корреспондент ВИА во Вьентьяне, в ходе встреч лаосские руководители высоко оценили визит вьетнамской делегации и подтвердили, что сотрудничество в сфере информации и коммуникаций в последнее время становится всё более содержательным и эффективным, способствуя укреплению особых отношений дружбы между Вьетнамом и Лаосом.

Лаосская сторона отметила, что в условиях многочисленных изменений в региональной и мировой ситуации информационно-коммуникационная работа играет важную роль в обеспечении социальной стабильности, экономического развития и укреплении связей между двумя странами.

Лаос предложил Вьетнаму продолжить поддержку в подготовке и повышении квалификации журналистов и редакторов, особенно в области цифровых коммуникаций и применения новых технологий.

На переговорах между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Отделом ЦК Народно-революционной партии Лаоса по пропаганде и политическому воспитанию стороны договорились продолжать активизировать обмен делегациями, делиться опытом управления прессой, подготовки профессиональных кадров и координировать информационное освещение крупных событий двух стран.

По завершении переговоров стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере информации на период 2026–2030 годов, направленный на дальнейшее развитие сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом в области журналистики и коммуникаций в предстоящий период.

ВИА/ИЖВ

Сообща прокладывать путь к светлому будущему вьетнамско-китайских отношений

Сообща прокладывать путь к светлому будущему вьетнамско-китайских отношений

Посол Китая во Вьетнаме Хэ Вэй опубликовал статью в газете «Жэньминь жибао», в которой дал оценку значению государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в Китай.
