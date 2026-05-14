Лаос высоко оценивает сотрудничество с Вьетнамом в сфере информации и коммуникаций
Как сообщает корреспондент ВИА во Вьентьяне, в ходе встреч лаосские руководители высоко оценили визит вьетнамской делегации и подтвердили, что сотрудничество в сфере информации и коммуникаций в последнее время становится всё более содержательным и эффективным, способствуя укреплению особых отношений дружбы между Вьетнамом и Лаосом.
Лаосская сторона отметила, что в условиях многочисленных изменений в региональной и мировой ситуации информационно-коммуникационная работа играет важную роль в обеспечении социальной стабильности, экономического развития и укреплении связей между двумя странами.
Лаос предложил Вьетнаму продолжить поддержку в подготовке и повышении квалификации журналистов и редакторов, особенно в области цифровых коммуникаций и применения новых технологий.
На переговорах между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Отделом ЦК Народно-революционной партии Лаоса по пропаганде и политическому воспитанию стороны договорились продолжать активизировать обмен делегациями, делиться опытом управления прессой, подготовки профессиональных кадров и координировать информационное освещение крупных событий двух стран.
По завершении переговоров стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере информации на период 2026–2030 годов, направленный на дальнейшее развитие сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом в области журналистики и коммуникаций в предстоящий период.