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Лаосский министр подтверждает важность сохранения связей между Лаосом и Вьетнамом
В условиях сложных и непредсказуемых событий в регионе и мире, а также напряженности в геополитике и экономике и стихийных бедствий по всему миру, которые могут повлиять на развитие обеих стран, Бовиенгкам Вонгдара заявил, что Вьетнам и Лаос должны стоять плечом к плечу, чтобы сохранить свои связи, укрепляя сотрудничество во всех областях, включая энергетику. партийная работа и политическое просвещение молодого поколения при совместной работе в сфере обороны, безопасности и культуры и общества.
Ассоциация лаосско-вьетнамской дружбы будет способствовать обмену между людьми - каналу, который помогает народам двух стран укреплять и развивать свои отношения в более глубоком ключе, сказал он, добавив, что она будет продолжать повышать осведомленность молодых поколений о великой дружбе между двумя странами и важности ее сохранения для взаимного развития.
В то же время Заместитель председателя Комитета лаосско-вьетнамского сотрудничества Виенгсавань Вилайфоне подчеркнул, что поддержка, оказанная Вьетнамом Лаосу в экономической сфере, как и во многих других областях, чрезвычайно важна для правительства и народа Лаоса.
Вьетнам всегда поддерживает Лаос, в частности в областях образования и экономики. Эта поддержка имеет особо важное значение. Лаосская сторона всегда приветствует вьетнамские предприятия, в том числе и сильные частные предприятия в областях финансов, науки, технологий и др. В настоящее время Лаос создает благоприятные условия для многих проектов вьетнамских предприятий, включая проект по добыче боксита с общим объемом инвестиций в миллиарды долларов США.
К настоящему времени Лаос по-прежнему остается крупнейшим зарубежным инвестиционным рынком Вьетнама. Заместитель председателя Комитета лаосско-вьетнамского сотрудничества подтвердил, что вьетнамские проекты развития в Лаосе помогают улучшить жизнь лаосского населения, в частности в отдаленных районах и приграничных районах между двумя странами.
За последнее время многие вьетнамские предприятия помогли создать рабочие места, принести доход и улучшить жизнь жителей в Лаосе. Если все больше и больше вьетнамских предприятий будут инвестировать в Лаос, то это не только поможет улучшить жизнь лаосского народа, но и будет способствовать дальнейшему развитию традиционных отношений особой солидарности между двумя странами.