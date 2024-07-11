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Лаосский министр подтверждает важность сохранения связей между Лаосом и Вьетнамом

Государственный визит президента То Лама в Лаос 11-12 июля, его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность, демонстрирует великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя партиями, государствами и народами, которые развивались на протяжении долгого времени, заявил председатель Ассоциации лаосско–вьетнамской дружбы.
  Министр технологий и коммуникаций и председатель Ассоциации лаосско–вьетнамской дружбы Бовиенгхам Вонгдара. Фото: ВИA  
Министр технологий и коммуникаций и председатель Ассоциации лаосско–вьетнамской дружбы Бовиенгкам Вонгдара заявил Вьетнамскому информационному агентству, что для Лаоса большая честь приветствовать президента То Лама, который совершит свой первый государственный визит в страну.

В условиях сложных и непредсказуемых событий в регионе и мире, а также напряженности в геополитике и экономике и стихийных бедствий по всему миру, которые могут повлиять на развитие обеих стран, Бовиенгкам Вонгдара заявил, что Вьетнам и Лаос должны стоять плечом к плечу, чтобы сохранить свои связи, укрепляя сотрудничество во всех областях, включая энергетику. партийная работа и политическое просвещение молодого поколения при совместной работе в сфере обороны, безопасности и культуры и общества.

Ассоциация лаосско-вьетнамской дружбы будет способствовать обмену между людьми - каналу, который помогает народам двух стран укреплять и развивать свои отношения в более глубоком ключе, сказал он, добавив, что она будет продолжать повышать осведомленность молодых поколений о великой дружбе между двумя странами и важности ее сохранения для взаимного развития.

В то же время Заместитель председателя Комитета лаосско-вьетнамского сотрудничества Виенгсавань Вилайфоне подчеркнул, что поддержка, оказанная Вьетнамом Лаосу в экономической сфере, как и во многих других областях, чрезвычайно важна для правительства и народа Лаоса.

Вьетнам всегда поддерживает Лаос, в частности в областях образования и экономики. Эта поддержка имеет особо важное значение. Лаосская сторона всегда приветствует вьетнамские предприятия, в том числе и сильные частные предприятия в областях финансов, науки, технологий и др. В настоящее время Лаос создает благоприятные условия для многих проектов вьетнамских предприятий, включая проект по добыче боксита с общим объемом инвестиций в миллиарды долларов США.

К настоящему времени Лаос по-прежнему остается крупнейшим зарубежным инвестиционным рынком Вьетнама. Заместитель председателя Комитета лаосско-вьетнамского сотрудничества подтвердил, что вьетнамские проекты развития в Лаосе помогают улучшить жизнь лаосского населения, в частности в отдаленных районах и приграничных районах между двумя странами.

За последнее время многие вьетнамские предприятия помогли создать рабочие места, принести доход и улучшить жизнь жителей в Лаосе. Если все больше и больше вьетнамских предприятий будут инвестировать в Лаос, то это не только поможет улучшить жизнь лаосского народа, но и будет способствовать дальнейшему развитию традиционных отношений особой солидарности между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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