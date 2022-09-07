Лаосские СМИ освещают выступления вьетнамских и лаосских лидеров по поводу особой годовщины

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Фото: ВИА

Крупнейшие газеты Лаоса, в том числе Pasaxon, PathetLao Daily и Vientiane Times, 6 сентября освещали интервью лидеров Вьетнама и Лаоса, данные СМИ двух стран по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (5 сентября 1962 – 2022 гг.).

Pasaxon (Народ) опубликовал полный текст интервью президента Вьетнама Нгуен Суан Фука и генерального секретаря ЦК Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП) и президента Лаоса Тонглуна Сисулита, подчеркнув формирование особых вьетнамско-лаосских отношений и значение двусторонних дипломатических отношений.

Они также отметили основные достижения двустороннего партнерства и меры по развитию связей в будущем.

Между тем, Vientiane Times разместила на первой полосе статью под названием «Президент (Тхонглун Сисулит) подчеркивает важность дипломатических отношений между Лаосом и Вьетнамом».

В статье подчеркивается, что установление дипломатических отношений между Лаосом и Вьетнамом является событием большого исторического значения, результатом политико-дипломатической борьбы, сопряженной с военными действиями лаосского и вьетнамского народов, которые принесли окончательную победу как Лаосу, так и Вьетнаму.

Президент Кайсон Фомвихан и президент Суфанувонг всегда считали великую дружбу, особую солидарность и боевой союз между двумя странами силой, ведущей ко всем победам лаосской революции. Это создало наследие большой дружбы и особой солидарности между двумя странами, о которых помнят и чтят, говорится в статье.

Vientiane Times также процитировала президента Тонглуна Сисулита, который призвал обе страны к дальнейшему укреплению сотрудничества и взаимной поддержки, а правительства обеих стран к эффективной реализации достигнутых соглашений, построению общей границы мира, стабильности и созданию благоприятных условий для путешествий и торговой деятельности на границе.

В тот же день Pasaxon также опубликовал полный текст посла Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунга об объективных и научных факторах, влияющих на особые отношения между Вьетнамом и Лаосом, а также о сообщениях, которые две страны хотят донести до внутренней и международной общественности путем совместной организации ряда мероприятий в рамках Года солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос и Лаос-Вьетнам.

Национальное радио и телевидение в последние дни также непрерывно передают новости и рассказывают о большой дружбе, особой солидарности и всестороннем сотрудничестве между двумя странами на протяжении последних шести десятилетий.



