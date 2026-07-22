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Лаосские СМИ: операция Дьенбьенфу стала вершиной гениальной военной стратегии Вьетнама
В статье отмечается, что в истории мирового военного искусства XX века операция Дьенбьенфу 1954 года стала не только великой победой, положившей конец всей системе старого колониализма западных империалистических держав, но и вошла в историю как вершина военной стратегии Народной армии Вьетнама, одержанная под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Президента Хо Ши Мина. Эта победа стала результатом не только мужества вьетнамских воинов или превосходства в вооружении, а прежде всего гениального сочетания военной теории марксизма-ленинизма, национальной военно-стратегической мысли и непоколебимого патриотизма, остающегося актуальным историческим уроком для дела защиты Отечества и в наши дни.
Далее в статье подчёркивается, что победа при Дьенбьенфу стала высшей точкой и самым всесторонним, наиболее ожесточённым испытанием в истории борьбы Народной армии Вьетнама за освобождение страны против колонизаторов и вмешательства, а также поддержки со стороны сил неоколониализма. Победа при Дьенбьенфу не только возвестила о крушении колониального господства во Вьетнаме и во всём Индокитае, но и стала победой Народной армии Вьетнама над силами неоколониализма. Операция Дьенбьенфу стала первой в мировой истории победой народа колониальной страны над системой старого колониализма, что впоследствии привело к изменению форм колониального господства и переходу к неоколониализму.
В статье далее утверждается, что операция Дьенбьенфу представляет собой образец гениальной военной стратегии, ключевыми элементами которой стали своевременное изменение стратегического замысла и твёрдая решимость командования. Именно принятое под руководством генерала армии Во Нгуен Зяпа решение отказаться от стратегии «быстро атаковать – быстро завершить сражение» в пользу последовательного наступления с гарантированным достижением успеха стало определяющим фактором победы при Дьенбьенфу и ярким примером выдающегося военного искусства. Это стратегическое решение полностью соответствовало реальной обстановке на поле боя, поскольку французская укреплённая группировка в Дьенбьенфу в то время считалась беспрецедентной «стальной крепостью», обладавшей подавляющим превосходством в огневой мощи.
В статье также подчёркивается, что ещё одним решающим фактором победы стало великое единство боевого союза Лаоса и Вьетнама. Победа при Дьенбьенфу была бы невозможна без тесного стратегического взаимодействия армий и народов двух стран – Лаоса и Вьетнама. С целью ослабить давление на главный фронт и не допустить переброски французских подкреплений в район Дьенбьенфу Народно-освободительная армия Лаоса (в тот период) во взаимодействии с Вьетнамской армией добровольцев развернула операции по освобождению районов Северного, Центрального и Южного Лаоса, в том числе операцию «Самныа» и операцию «Тхакхэк – Сипхандон».
Боевые действия по разгрому сил противника на лаосском театре военных действий не только привели к расчленению и рассредоточению французской оборонительной системы, но и обеспечили безопасность транспортных коммуникаций, создав благоприятные условия для успешного завершения решающей операции при Дьенбьенфу.
Говоря об исторических уроках для дела защиты Отечества в новую эпоху, автор статьи отмечает, что вершина военной стратегии, воплощённая в операции Дьенбьенфу, и сегодня представляет собой ценный источник как теоретических, так и практических выводов, которые могут быть творчески использованы в современной деятельности по защите страны.
Первый урок заключается в необходимости твёрдо придерживаться курса народной войны, одновременно совершенствуя его в соответствии с требованиями новой эпохи. Защита Отечества является не исключительно задачей вооружённых сил, а общенародным делом. Необходимо формировать прочную всенародную систему национальной обороны в сочетании с надёжной системой народной безопасности, одновременно укрепляя всенародное единство и поддержку народа, составляющие прочную основу национальной обороны.
Второй урок состоит в дальнейшем развитии военного искусства и военной науки на современной основе. Следует активизировать научные исследования, глубоко изучать исторический опыт, сочетая его с процессом цифровой трансформации и развитием современных военных технологий. Необходимо совершенствовать тактику, позволяющую одерживать победу над противником, располагающим более современными вооружениями, максимально используя преимущества местности, стойкость личного состава и высокий уровень организации войск.
Третий урок заключается в строительстве армии, сильной в политическом, идейном и организационном отношении. Человеческий фактор остаётся решающим условием победы. Подобно бойцам, сражавшимся при Дьенбьенфу, современные офицеры и военнослужащие должны быть беззаветно преданы КПВ, Родине и народу, обладать высокой дисциплиной и в совершенстве владеть военным искусством.
Четвёртый урок заключается в дальнейшем укреплении боевого союза и международного сотрудничества в области обороны. Необходимо и впредь укреплять и углублять отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Лаосом и Вьетнамом, особенно в сфере обороны и безопасности, рассматривая их как важнейшую стратегическую опору в деле сохранения мира и стабильности двух народов.
В заключение в статье подчёркивается, что операция Дьенбьенфу навсегда останется славной вехой, убедительно подтвердившей правильность политико-военного курса, а также выдающегося искусства стратегического руководства и командования боевыми действиями. Исторические уроки Дьенбьенфу и впредь будут служить путеводным ориентиром и мощным источником вдохновения для народных армий Лаоса и Вьетнама, помогая им уверенно двигаться вперёд, укреплять свой потенциал, повышать уровень модернизации и быть готовыми решительно пресекать любые подрывные замыслы враждебных сил, надёжно защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность каждой из двух стран.