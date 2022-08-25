Лаосские руководители высоко оценили сотрудничество между МОБ Вьетнама и Лаоса

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Тонглун Сисулит принимает главу МОБ Вьетнама, генерала То Лама. Фото: ВИА Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Тонглун Сисулит выразил желание, чтобы данные органы продолжали активизировать сотрудничество в борьбе с преступлениями.

24 августа, во второй половине дня, генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тонглун Сисулит и премьер-министр Лаоса Фанхам Випхаван приняли высокопоставленную делегацию Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама во главе с министром, генералом То Ламом, находящуюся в Лаосе с рабочим визитом.

На встречах, глава МОБ Вьетнама проинформировал лаосских руководителей о результатах сотрудничества между МОБ двух стран в прошедшее время, а также о направлениях дальнейшего сотрудничества между ними. Министр То Лам предложил, чтобы две страны продолжали координировать действия и поддерживать друг друга на многосторонних форумах, включая ООН, АСЕАН и механизмы регионального сотрудничества. Он подтвердили, что МОБ Вьетнама будет из-за всех сил стараться вести свою работу так, чтобы отвечать требованиям новой обстановки, тем самым содействуя укреплению традиционных отношений дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Тонглун Сисулит высоко оценил достижения в сотрудничестве между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством общественной безопасности Лаоса в последнее время. Он выразил желание, чтобы данные органы продолжали активизировать сотрудничество в борьбе с преступлениями.

Премьер-министр Фанкхам Випхаван выразил благодарность Партии, Правительству и МОБ Вьетнама за их поддержку в обеспечении безопасности Лаоса. Он выразил надежду на то, что отношения сотрудничества между МОБ двух стран будут и впредь развиваться, практически служа задачам социально-экономического развития и внешнеполитического курса каждой страны.

Ранее, в тот же день, сразу после официальной церемонии встречи, высокопоставленная делегация МОБ Вьетнама во главе с министром, генералом То Ламом провела переговоры с высокопоставленной делегацией МОБ Лаоса во главе с министром Вилаем Лакхамфонгом. В ходе переговоров стороны совместно оценили результаты сотрудничества в сфере безопасности и правопорядка с начала 2022 года по настоящее время и направления сотрудничества двух министерств на ближайшее время.

Стороны договорились эффективно координировать свои действия в сферах обеспечения внутренней безопасности и противодействия терроризму, иммиграции, внутренней политической безопасности, экономической и культурной безопасности; а также продолжить координацию действий в реализации подписанного Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области профилактики и контроля над наркотиками.