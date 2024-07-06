Лаосские лидеры высоко ценят сотрудничество с Вьетнамом в области законодательства

На переговорах между заместителем председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Кхак Динь и его лаосским коллегой Чалеуном Йиапаохером в Вьентьяне 4 июля. Фото: ВИA

На встречах Лаосские лидеры выразили свою признательность и искреннюю благодарность партии, государству и народу Вьетнама за их последовательную, существенную, эффективную и своевременную поддержку Лаоса в прошлом и в нынешних усилиях по строительству и обороне страны.Они подтвердили поддержку сторон в дальнейшей реализации их меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, обмену делегациями всех уровней, а также мониторингу и содействию реализации указов, соглашений и договоренностей, подписанных двумя правительствами.Генеральный секретарь партии, президент Лаоса заявил, что поддерживает инициативу двух законодательных органов по составлению и публикации книги об их пятидесятилетних отношениях.Он призвал Национальное собрание Вьетнама продолжать делиться своим опытом с лаосским коллегой в области внесения поправок в Конституцию и двустороннего сотрудничества. Лидер также выразил надежду на поддержку и обмен опытом со стороны Национального собрания Вьетнама в отношении Лаоса, который принимает на себя председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA) в 2024 году.Лаосский лидер заявил, что он уверен в том, что Национальное собрание Вьетнама продолжит содействовать организации и реализации документов о сотрудничестве между двумя правительствами, а также между центральными и местными агентствами, чтобы помочь усилить двустороннее экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, сделав его соответствующим политическим отношениям Вьетнама и Лаоса.Со своей стороны, Нгуен Кхак Динь заявил, что его визит направлен на реализацию соглашения о сотрудничестве двух Национальных собраний с упором на обмен информацией и опытом Вьетнама в внесении поправок в Конституцию, а также в разработке и пересмотре законов и законодательных исследованиях.Он подтвердил, что Вьетнам готов поддержать Лаос в эффективном принятии председательства в АСЕАН/AIPA в этом году, тем самым усилив его роль и положение в регионе и мире.