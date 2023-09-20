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Лаосские и камбоджийские ученые посетили г. Хошимин
На встрече председатель Народного комитета г. Хошимина Фан Ван Май рассказал о социально-экономическом развитии города Хошимина в последнее время и подтвердил, что город всегда стремится к укреплению сотрудничества с партнерами из Лаоса и Камбоджи, включая Лаосский национальный институт экономических и социальных наук и Королевскую академию Камбоджи. Город Хошимин хочет активнее продвигать обмен опытом, способствовать сотрудничеству города с населенными пунктами Лаоса и Камбоджи, чтобы углублять особые дружественные отношения между тремя странами.
По его словам, выдающиеся результаты практических исследований академий трех стран Вьетнама, Лаоса и Камбоджи очень важны для обеспечения правильного направления социально-экономического развития каждой страны. Поэтому город Хошимин надеется, что в ближайшем будущем академии трех стран продолжат тесное сотрудничество и всегда будут готовы принять ученых-делегатов, создавая для них благоприятные условия для достижения наилучших результатов исследований.
Со своей стороны, доктор наук Сонетхану Таммавонг, президент Лаосского национального института экономических и социальных наук, и академик Сок Тач, президент Королевской академии Камбоджи выразили благодарность руководителем города Хошимина за теплый прием. Затем они рассказали ситуацию социально-экономического развития Лаоса и Камбоджи в последнее время. В то же время они поделились мнением, что выбор Хошимина для организации ежегодной конференции по общественным наукам между тремя странами поможет позволить им получить ценный опыт города в экономическом и торговом развитии в глобализационной эпохе.
Ежегодная международная конференция
по общественным наукам поочередно организуется Вьетнамской академией общественных наук, Лаосским национальным институтом экономических и социальных наук и Королевской академией Камбоджи. В 2023 году конференция пройдет с 20 по 21 сентября в Хошимине, где будут обсуждаться вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества между тремя странами в контексте цифровой экономики, развития умных городов в целях зеленого роста. Это возможность для сторон обмениваться опытом друг с другом, способствуя укреплению отношений между Вьетнамом – Лаосом – Камбоджей.